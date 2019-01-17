Громкому провалу Медведевой нашли оправдание
По словам наставника, фигуристка не смогла хорошо отработать новую короткую программу из-за сжатых сроков. "Мы понимали, что осталось три недели до начала чемпионата. Это очень мало", – поделился Миша Ге.
На соревнованиях Евгения Медведева выступила под композицию Джакомо Пуччини "Тоска". Музыку выбрал хореограф. Он надеялся, что композиция поможет раскрыть ее лучшие черты. "Она может передать и красивое катание, и ту страсть, которая есть у нее. Вы знаете, в Евгении присутствует эта сила, этот огонь. Мы хотим, чтобы она показывала его", – отметил Ге.
Миша надеется, что в будущем россиянка порадует поклонников фигурного катания новыми победами. "Я понимаю, что этот год складывается для нее по-другому в сравнении с теми, что были раньше. Но, думаю, шаг за шагом она будет становиться лучше", – заключил Ге.
Напомним, что спортсменка не смогла попасть в состав сборной на чемпионат Европы, который состоится в Минске 23-27 января. На соревнованиях Россию представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова. Евгения Медведева оказалась в числе запасных.
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