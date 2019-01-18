Медведева ловко отшила любвеобильного поклонника
Известная российская фигуристка Евгения Медведева ловко увернулась от поцелуя поклонника, который подошел к ней на автограф-сессии. Разочарованному фанату удалось сделать лишь селфи. Неловкая ситуация была запечатлена на видео и выложена в Twitter-аккаунте пользователя 42live, сообщает Teleprogramma.
19-летняя спортсменка проводила встречу с поклонниками во дворце спорта "Мегаспорт". На кадрах видно, как к ней подходит молодой человек в шарфе ЦСКА пытается поцеловать в щеку, но спортсменка резко уклоняется. Затем она разрешает парню сделать селфи с ней.
Ранее хореограф фигуристки Миша Ге рассказал, почему спортсменка показала слабый результат на недавних соревнованиях. Евгения Медведева заняла седьмое место на чемпионате России в Саранске, поскольку не смогла хорошо отработать новую короткую программу из-за сжатых сроков, считает Ге.
17 января 2019 г.
На соревнованиях Евгения Медведева выступила под композицию Джакомо Пуччини "Тоска". Музыку выбрал хореограф. Он надеялся, что композиция поможет раскрыть ее лучшие черты. "Она может передать и красивое катание, и ту страсть, которая есть у нее. Вы знаете, в Евгении присутствует эта сила, этот огонь. Мы хотим, чтобы она показывала его", – отметил Ге.
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