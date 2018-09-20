Медведева уличила во лжи тренера-гея

Фигуристка прокомментировала информацию о том, что ее экс-наставница Этери Тутберидзе посоветовала ей завершить спортивную карьеру. По словам Евгении Медведевой, она впервые слышит "об этом в сомнительном интервью".

Двукратный серебряный призер Игр-2018 утверждает, что ее бывший тренер никогда не советовала ей завершить карьеру. Она заявила, что подобного разговора между ними не было.

"Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали", – цитирует спортсменку ТАСС. Отметим, ранее канадский тренер Даг Хау дал интервью изданию The Skating Lesson о том, что Тутберидзе якобы посоветовала Медведевой после Игр-2018 уходить из большого спорта, поскольку "ее карьере конец".

При этом канадец сообщал, что ему об этом сообщил наставник Евгении, его соотечественник Брайан Орсер. К слову, тренер известен не только своими профессиональными заслугами, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Я слышал, что Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей после Олимпиады. Что она уже ничего не добьется. Мне Орсер об этом рассказал", – цитирует канадца The Skating Lesson. Таким образом, выходит, что тренер Медведевой сказал коллеге неправду.

Напомним, в мае этого года Евгения Медведева объявила об уходе от Этери Тутберидзе. Девушка стала сотрудничать с Брайаном Орсером.