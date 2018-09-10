Ты для нас умерла: Тутберидзе и Загитова жестко встретили Медведеву в Москве

Евгению Медведеву на прокатах сборной демонстративно проигнорировали ее бывший тренер и фигуристки из группы Этери Тутберидзе. Спортсменка также не стремится к общению с коллегами.

Российские фигуристы показали новые произвольные программы на московской арене "Мегаспорт". С особым нетерпением специалисты и зрители ожидали выхода олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и серебряного призера Игр-2018, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

После проката хореограф группы российского специалиста Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова прошли мимо Евгении Медведевой и ее наставника Брайана Орсера, не поздоровавшись. Вскоре Медведева отправилась на общее собрание фигуристов. Она заняла место рядом с Полиной Цурской, которая является ученицей Елены Буяновой, а затем пересела к подошедшему Орсеру. Бывший тренер Медведевой демонстративно ушла с трибуны во время ее выступления.

Напомним, что Медведева и Загитова – ученицы Тутберидзе. После Олимпиады в Пхенчхане, где Евгения уступила Алине золото в одиночном катании, спортсменка сменила тренера и переехала в Канаду. Ее наставником стал 56-летний Брайан Орсер.

Новая программа Евгении понравилась известному тренеру Татьяне Тарасовой. "Женя, мне нравится то, что вы сделали с Брайаном Орсером. Я понимаю, что у вас было мало времени для того, чтобы побыть вместе, но мне уже нравится. Не буду говорить о твоих падениях в произвольной программе, понимаю – это начало. Девочкам, которые прошли Олимпиаду, сейчас физически тяжело прийти в себя после трудного сезона", – приводит слова Тарасовой "Чемпионат".

Медведева во время проката допустила ошибку при прыжке и упала. Загитова выступала еще менее уверенно – спортсменка падала дважды.