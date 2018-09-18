Тутберидзе ткнула Медведеву в превосходство Загитовой

Знаменитый тренер по фигурному катанию высказалась о выступлении своей экс-подопечной Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане. Этери Тутберидзе считает, что серебром спортсменка обязана своей сопернице на льду.

Обе фигуристки готовились к Играм-2018 в группе Этери Тутберидзе. По мнению наставницы, именно благодаря конкуренции с Алиной Загитовой Евгения Медведева завоевала второе место.

"Я считаю, что Медведева так хорошо откаталась на Олимпиаде благодаря Загитовой. Она ее тащила", — заявила Тутберидзе в эфире НТВ. Прокомментировала тренер и уход Евгении к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Наставница до сих пор обижена на девушку. "Конечно, обидно. Уходят от всех, это нормально. Для меня ненормально, как человек уходит. Найди в себе силы. Это страшно, наверное, правда, но надо. Для себя самого, не для меня", – отметила Тутберидзе.

Она считает, что в новом сезоне нужно поддержать Алину. "16 лет девчонке – ребенок с олимпийской медалью. Она понимает, что весь мир на нее смотрит и ждет: ну, давай, девчонка, что ты теперь сделаешь? И еще то, что она якобы у кого-то что-то отобрала. Она завоевала!" - отметила тренер. Напомним, что в женском разряде внимание болельщиков приковано к противостоянию Загитовой и Медведевой.

Ранее знаменитый тренер Татьяна Тарасова оценила форму олимпийской чемпионки перед началом сезона. Она не в восторге от подготовки фигуристки. Тарасова призналась, что ждала от Загитовой "бомбу на этот сезон, но пока этого не произошло".