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Спорт

Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой

Татьяна Тарасова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Аделина Сотникова больше не вернется в любительский спорт. По ее мнению, поведение девушки недостойно олимпийской чемпионки.
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Тарасова прокомментировала слова Сотниковой о том, что та пропускает сезон-2018/19, но не отрицает возможности возвращения. Тренер дала пессимистический прогноз.

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Сюжеты Фигурное катание

Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

"Я уже не могу все это слышать. Сколько Аделина будет сезонов пропускать? Она не выступает с Олимпийских игр. Это никому неинтересно уже... Никто и не рассчитывал, что она выйдет. Может быть, в своих мечтах, или ей приснилось, что вернется", – цитирует Тарасову Sports.ru. "Что за игры такие идиотские? Все-таки олимпийская чемпионка, она тоже должна понимать, что это как-то неправильно… Это выглядит ей-богу смешно, недостойно олимпийской чемпионки", - заключила тренер.

В свою очередь российский тренер Александр Жулин тоже с трудом верит в возвращение Аделины Сотниковой. "В последнее время в России появились молодые 14-летние девочки, которые исполняют четверные прыжки", – отметил тренер. По его словам, женский спорт непредсказуем, но речь о первом месте уже не идет.

Двукратная чемпионка мира в парном катании, Елена Леонова заявила, фигуристке необходимой определиться, нужно или не нужно ей выступать в предстоящем сезоне. При этом она верит в Сотникову. "Что касается возможности возвращения на лидирующие позиции – никогда не бывает ничего невозможного", - приводит слова Леоновой "Спорт-Экспресс".

По словам тренера Евгения Рукавицына, олимпийской чемпионке Сочи-2014 будет тяжело вернуться на свои позиции. Он добавил ,что сейчас в женском фигурном катании сумасшедшая конкуренция. 

Автор: Людмила Фоканова24 августа 2018, 20:54
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Изменившая внешность Сотникова вышла в свет

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