Макрон бросил престарелую жену ради сексуального президента Хорватии
Главы государств приехали на финальный матч Франции и Хорватии в "Лужники" с супругами, но, казалось, совсем не обращали на них внимания. В объятиях 50-летней Колинды 40-летний Эммануэль забыл о 65-летней жене Брижит.
Президент Франции без стеснения обнимался с Грабар-Китарович, признанной в Сети одной из самых сексуальных женщин-политиков. Эмоции переполняли их на протяжении всей игры.
Quedate con quien te mire como Kolinda a Macron pic.twitter.com/E9Yd7ydKDk— Sebastián Duarte (@sebasduarte38) 17 июля 2018 г.
В интернете появилось множество снимков, где президент Хорватии подпрыгивает на трибунах и пританцовывает, радуясь успехам своей команды. Не отставал от нее и Макрон. Он темпераментно жестикулировал, когда его сборная била пенальти.
She won our hearts! Its just a game! Both had great times and attitude #WorldCupFinal #Rusia2018 #Macron #Kolinda_Grabar_Kitarović #CRO #FRA #RUS #FrancevsCroatia #CROFRA #CroatianPresident #leadership pic.twitter.com/CujpUKhHfz— Andrés AlarcónAguiar (@asaa83) 15 июля 2018 г.
Объятиями проявления чувств лидеров двух стран не ограничились. Когда раздался финальный свисток, Макрон подошел к Грабар-Китарович и расцеловал ее. Примечательно, что Колинда не отстранилась.
На церемонии награждения победителей президент Франции не отходил от хорватской коллеги и продолжал ее трогать. Столь бурные эмоции пришлись по душе не всем пользователям соцсетей.
France President Emmanuel Macron is congratulated by his counterpart from Croatia Kolinda Grabar-Kitaroviç at the final whistle #WorldCupFinal pic.twitter.com/2GFwqXQ5uo— Zuri News (@Zuri_News) 15 июля 2018 г.
Многие осудили Макрона за то, что он забыл о супруге, которая все это время находилась рядом. Впрочем, Брижит держалась достойно и не упрекала мужа в излишнем внимании к другой женщине.
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