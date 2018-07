Макрон бросил престарелую жену ради сексуального президента Хорватии

Главы государств приехали на финальный матч Франции и Хорватии в "Лужники" с супругами, но, казалось, совсем не обращали на них внимания. В объятиях 50-летней Колинды 40-летний Эммануэль забыл о 65-летней жене Брижит.

Президент Франции без стеснения обнимался с Грабар-Китарович, признанной в Сети одной из самых сексуальных женщин-политиков. Эмоции переполняли их на протяжении всей игры.

В интернете появилось множество снимков, где президент Хорватии подпрыгивает на трибунах и пританцовывает, радуясь успехам своей команды. Не отставал от нее и Макрон. Он темпераментно жестикулировал, когда его сборная била пенальти.

Объятиями проявления чувств лидеров двух стран не ограничились. Когда раздался финальный свисток, Макрон подошел к Грабар-Китарович и расцеловал ее. Примечательно, что Колинда не отстранилась.

На церемонии награждения победителей президент Франции не отходил от хорватской коллеги и продолжал ее трогать. Столь бурные эмоции пришлись по душе не всем пользователям соцсетей.

France President Emmanuel Macron is congratulated by his counterpart from Croatia Kolinda Grabar-Kitaroviç at the final whistle #WorldCupFinal pic.twitter.com/2GFwqXQ5uo