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Спорт

Красавице Загитовой поставили подножку после победы на Олимпиаде

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Enrico Calderoni
Конгресс Международного союза конькобежцев изменил правила подсчета баллов при оценке выступлений спортсменов. Такое решение было принято из-за результатов Олимпиады, где россиянка Алина Загитова победила с большим отрывом за счет получения повышенного коэффициента за прыжки. 
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Конгресс рассмотрел инициативы, касающиеся количества перенесенных во вторую половину программ прыжков. Японцы предложили отмечать повышенным коэффициентом лишь последний прыжок в короткой программе и три заключительных в произвольной.

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По их мнению, нововведения помогут сделать программу более сбалансированной. Инициатива Японии получила поддержку большинства экспертов, сообщает РИА Новости.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова известна как раз переносом прыжковых элементов во вторую часть программы. Это позволяло спортсменке получать бонусные баллы за выступления.

Первый тренер олимпийской чемпионки Наталья Антипина заявила, что изменения направлены не конкретно против Алины, а против всех молодых фигуристок, способных исполнять прыжки в заключительной части программ. "Безусловно, если бы правила остались прежними, для Загитовой это было бы в плюс. Да и аргумент, что якобы программы были негармоничными, я не принимаю. Разве, если бы у Алины была некрасивая, не зрелищная программа, ей бы поставили такие оценки на Олимпийских играх?" – поделилась своим мнением специалист.

Напомним, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли короткую программу Олимпиады-2018 в Пхенчхане с рекордами. Сначала мировое достижение установила Евгения, а затем и Алина.

Автор: Михаил Вштанов7 июня 2018, 12:30
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