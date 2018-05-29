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Опубликовавшая интимное фото Алина Загитова попросила прощения

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova
Алина Загитова приехала в родную Удмуртию, где провела встречу с маленькими фигуристами. Олимпийская чемпионка извинилась за то, что не смогла дать автографы всем желающим, поскольку очень торопилась на самолет.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алина Загитова опубликовала свежую фотографию. На снимке прославленная спортсменка запечатлена в окружении детей, облаченных в костюмы для фигурного катания. Загитова уточнила геолокацию – она оказалась в родной Удмуртии, в Ижевске.

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Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

"Сегодня был замечательный день !!! Хотела поблагодарить всех людей ,кто пришел в ледовый дворец ,мне было очень приятно☺️Детки чудесные 😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассыпалась в комплиментах олимпийская чемпионка.

Однако не все желающие смогли пообщаться с Алиной Загитовой. Спортсменка попросила прощения у всех, кому не успела дать автограф. "Очень сильно извиняюсь за то ,что я не успела всем дать автографы 😔.P.S Я просто опаздывала на самолет ✈️" – пояснила фигуристка.

К слову, у Загитовой состоялась важная встреча. Алина в сопровождении родителей увиделась с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Встреча прошла в его резиденции. Бречалов вручил фигуристке ключи от четырехкомнатной квартиры. Однако та сенсационно отказалась от новеньких апартаментов. "С вашего разрешения я подарю квартиру родителям", – обратилась к Бречалову Загитова.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

В последнее время фигуристка много путешествует. Так, недавно Алина побывала в Доминикане, откуда опубликовала несколько пикантных фото. К примеру, на одной 16-летняя красавица запечатлена крупным планом, и любой желающий может оценить каждую капельку на ее теле и бюстгальтер от купальника.

Многочисленные поклонники пришли в восторг. На разных языках фанаты оставили комментарии к публикации. "Алина – следующая девушка Бонда", "Алиночка, у вас от природы очень красивые брови! Они подчеркивают вашу индивидуальность))", "Я тебя обожаю... У тебя все получится.... Дерзай", "Бесподобна", "Очень красивой девушкой наша чемпионка вырастает!", "Красотка!", "Алиночка – Вы просто само Совершенство! Чудесная девушка! Очень Вас уважаю, люблю и восхищаюсь!" – высказались русскоязычные фанаты.

Автор: Наталья Аряева29 мая 2018, 09:08
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Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир

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