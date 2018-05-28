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Спорт

Обремененная малышом 16-летняя Загитова отказалась от шикарной квартиры

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Enrico Calderon
В жизни Алины Загитовой наступила белая полоса. Вначале прославленная фигуристка получила в подарок щенка породы акита-ину, о котором давно мечтала, а теперь – четырехкомнатные апартаменты в Ижевске.
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Алина Загитова в сопровождении родителей встретилась с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Встреча состоялась в его резиденции. Бречалов вручил 16-летней фигуристке ключи от четырехкомнатной квартиры. "Сказали, что у тебя мечта была – улучшить жилищные условия семьи", – сказал Бречалов, обращаясь к юной спортсменке.

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Однако та сенсационно отказалась от новеньких апартаментов. "С вашего разрешения, можно я подарю квартиру родителям", – цитирует прославленную спортсменку ТАСС. Отметим, что в пресс-службе главы и правительства Удмуртии уточнили: Александр Бречалов передал Алине Загитовой ключи с сертификатом на готовую четырехкомнатную квартиру в Ижевске.

Ранее фигуристка получила другой подарок. Жители Японии, являющиеся фанатами Алины, вручили ей щенка акита-ину. Отметим, что такая собака была давней мечтой спортсменки. Она признавалась в этом после победы в Пхенчхане.

Информация дошла до Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину, и ее сотрудники решили порадовать Алину. Щенка фигуристке вручил глава организации, японский политик Эндо Такаси. В церемонии принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Можно представить, как была счастлива Алина. Впрочем, не одни радости ожидают фигуристку в воспитании очаровательного малыша. Говорят, собак этой породы отличает крутой, своенравный характер, и Загитовой придется потрудиться, чтобы воспитать в нем покорность. Кроме того, Алине нужно регулярно кормить и выгуливать пса.

К слову, те же японцы в марте взяли интервью у Алины Загитовой и в сюжете показали, в каких условиях она проживает. Народ пришел в ужас от увиденного. Зарубежные репортеры сняли скромные квадратные метры, которые юная фигуристка делит не только с престарелой родственницей, но и несколькими питомцами. В квартире, где явно лет 15 не было ремонта, а мебель, судя по виду, является его ровесницей, Загитова показала японцам свои многочисленные награды и обилие игрушек, которые ей подарили восторженные поклонники. По всей видимости, саму Алину мало волнуют жилищные условия.

Автор: Наталья Аряева28 мая 2018, 14:08
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