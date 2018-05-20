Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Итоги "Евровидения" Дом-2 Эксклюзив

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Спорт

Сбежавшая к гею фигуристка Медведева пустилась во все тяжкие

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Звезда российского фигурного катания Евгения Медведева, заявившая о своем уходе от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, продолжает будоражить умы своих поклонников. На этот раз некоторые подписчики были возмущены фотографией, которой спортсменка поделилась в Сети.
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Спортивная общественность продолжает пребывать в шоковом состоянии от известия об уходе Евгении Медведевой от своего тренера. Особой пикантности истории придает то, что в качестве нового наставника она выбрала открытого гея Брайана Орсера.

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Некоторые поклонники юной российской фигуристки опасаются, что подобное влияние может негативно отразиться на ее спортивной карьере и личных достижениях. Дескать, канадский тренер не сможет столь же жестко мотивировать спортсменку на постоянные тренировки и регулярное преодоление себя.

Признак подобного "расслабления" некоторые подписчики разглядели в очередном снимке Евгении Медведевой, которым она поделилась в своем Instagram. Фигуристка сделала фото из студии шоу Comedy Club. Как заметил один из пользователей Сети, девушка пустилась во все тяжкие. "Что дальше? Секс, наркотики и рок-н-ролл? Почему не фото с тренировки? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутился он.

Отметим, Евгения Медведева часто выкладывает у себя на странице снимки, сделанные не только во время подготовки к выступлениям, но и из разных примечательных мест. Кроме того, она уже прошла своеобразное испытание "медными трубами" и достойно показала себя, когда внимание не только российской, но и мировой общественности оказалось приковано к восходящей звезде российского фигурного катания. Этот факт несколько успокаивает тех поклонников, которые боятся за спортивные достижения девушки.

Автор: Геннадий Куприянов20 мая 2018, 14:28
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