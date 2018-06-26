Испания обречена на поражение от России на ЧМ-2018

Специалисты выразили мнение, что сборная России по футболу имеет все шансы разгромить команду Испании на ЧМ-2018. Дело в том, что "Красная фурия" никогда в истории не обыгрывала страну-хозяйку чемпионата мира или Европы.



Испанцы восемь раз встречались во время финальной стадии турнира с командой-организатором. При этом каждый национальная команда терпела неудачу.

Стоит отметить, что такое уже происходило в матчах со сборными Бразилии, Италии, Франции, Германии, Англии и Южной Кореи. Последний раз испанская команда терпела фиаско в состязании со страной-организатором на чемпионате Европы 2004 года, передает "Газета.ru".

Исходя из этого некоторые эксперты полагают, что у отечественных футболистов есть шанс обыграть испанцев на предстоящем матче. Однако дело не только в статистике: специалисты убеждены, что подопечные Станислава Черчесова в данный момент находятся в хорошей форме, несмотря на первое поражение в рамках мундиаля.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин по итогам матча между сборными России и Уругвая выразил мнение, что шансы на выход в четвертьфинал у отечественной команды однозначно есть. "Впечатления от этой игры у меня абсолютно нормальные, ничего страшного не произошло. Сборная России показала, что находится в хороших физических кондициях", – объяснил он.

Кроме того, Семин сообщил, что по-прежнему верит в успешное выступление сборной в плей-офф турнира. "Думаю, не особо важно, с кем мы там встретимся. И Испания, и Португалия – очень сильные сборные, но ведь и наша сейчас хороша. Мы много работаем, тренируемся, умеем и будем бороться", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что сборная России сразится с командой Испании в 1/8 финала. Матч состоится 1 июля в Москве.

Напомним, что 25 июня отечественная команда потерпела первое поражение в групповом этапе чемпионата мира по футболу. Уругвай без особого труда справился с подопечными Станислава Черчесова.

Игра завершилась со счетом 0:3. Сборная России оказалась в меньшинстве и не смогла забить соперникам ни одного мяча.