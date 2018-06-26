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Спорт

Спортивный комментатор умер во время матча ЧМ-2018

Мохамед Салах во время матча Саудовская Аравия-Египет. Фото: GLOBAL LOOK press/Frank Hoermann
Бывший тренер египетской команды "Земалек" Абдрахим Мухаммед Негм скончался во время игры между командами Египта и Саудовской Аравии. У него случился сердечный приступ.
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Негм комментировал матч национальной команды на одном из местных телеканалов. Приступ случился у специалиста прямо во время игры.

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Мужчина был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, передает Youm7.

Напомним, что сборная Египта потерпела поражение от саудовцев. Со счетом 2:1 футболисты покинули мировое первенство по футболу.

К сожалению, ЧМ-2018 богат не только на зрелищные голы, но и на происшествия. Ранее стало известно об убийстве на базе "Новогорск" в подмосковных Химках, где тренируется сборная России по футболу. В ресторане "Спорт Поинт" 28-летний официант в разгар ссоры ножом убил 55-летнего повара.

Как писали Dni.Ru, в квартире защитника московского "Локомотива" Соломона Кверквелии нашли тело болельщика – приезжего из Грузии Ромео Копалиани. Предварительная причина смерти – передозировка наркотиков.

ЧМ-2018 проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 25 июня сборная России проиграла Уругваю со счетом 3:0.

Автор: Людмила Фоканова26 июня 2018, 12:14
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