"Принимали допинг": Россия отбила грязную провокацию на ЧМ-2018

Министерство иностранных дел России отбило грязную провокацию с обвинениями российских футболистов в употреблении допинга. Подобные заявления противоречат официальной позиции FIFA, которая подтвердила чистоту спортсменов из России.

Неожиданную причину разгромного поражения сборной Саудовской Аравии по футболу в первом матче чемпионата мира 2018 года нашло местное издание Sada. Автор статьи со ссылкой на некий немецкий телеканал сообщает, что российские футболисты одержали верх только благодаря использованию запрещенных веществ.

Также журналист утверждает, что к изощренному сокрытию доказательств нечестной игры якобы причастны российские спецслужбы. Дескать, именно поэтому FIFA не в силах что-либо доказать и призвать спортсменов-мошенников к ответу.

Эти бездоказательные обвинения прокомментировали в Министерстве иностранных дел России. "Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (FIFA), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России", – напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

Никаких отклонений и подозрительных показаний не было выявлено ни в одном из допинг-образцов в московской лаборатории. Также специалисты не смогли найти ни единого признака подмены содержимого. Эта информация была доведена в том числе до Всемирного антидопингового агентства. WADA полностью согласилось с решением о закрытии дел.

В Министерстве иностранных дел России выразили надежду, что авторам подобных провокаций не удастся вбить клин между российскими и саудовскими болельщиками. "Присутствовавший на матче открытия ЧМ-2018 наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд находился в одной ложе с президентом России Владимиром Путиным. Всем памятны их теплые дружеские рукопожатия после забитых голов. Надеемся, что прочтение фейкового материала Sada вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики", – говорится в материале ведомства.