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"Принимали допинг": Россия отбила грязную провокацию на ЧМ-2018

Артем Дзюба. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Министерство иностранных дел России отбило грязную провокацию с обвинениями российских футболистов в употреблении допинга. Подобные заявления противоречат официальной позиции FIFA, которая подтвердила чистоту спортсменов из России.
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Неожиданную причину разгромного поражения сборной Саудовской Аравии по футболу в первом матче чемпионата мира 2018 года нашло местное издание Sada. Автор статьи со ссылкой на некий немецкий телеканал сообщает, что российские футболисты одержали верх только благодаря использованию запрещенных веществ.

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Также журналист утверждает, что к изощренному сокрытию доказательств нечестной игры якобы причастны российские спецслужбы. Дескать, именно поэтому FIFA не в силах что-либо доказать и призвать спортсменов-мошенников к ответу.

Эти бездоказательные обвинения прокомментировали в Министерстве иностранных дел России. "Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (FIFA), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России", – напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

Никаких отклонений и подозрительных показаний не было выявлено ни в одном из допинг-образцов в московской лаборатории. Также специалисты не смогли найти ни единого признака подмены содержимого. Эта информация была доведена в том числе до Всемирного антидопингового агентства. WADA полностью согласилось с решением о закрытии дел.

В Министерстве иностранных дел России выразили надежду, что авторам подобных провокаций не удастся вбить клин между российскими и саудовскими болельщиками. "Присутствовавший на матче открытия ЧМ-2018 наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд находился в одной ложе с президентом России Владимиром Путиным. Всем памятны их теплые дружеские рукопожатия после забитых голов. Надеемся, что прочтение фейкового материала Sada вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики", – говорится в материале ведомства.

Автор: Геннадий Куприянов26 июня 2018, 08:09
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