Уругвай решит судьбу России на ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону 20 июня пройдет крайне важный для сборной России матч в рамках ЧМ-2018. Исход встречи сборных Уругвая и Саудовской Аравии покажет, сможет ли отечественная команда выйти в плей-офф.



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