Уругвай решит судьбу России на ЧМ-2018
Одержав победу в двух стартовых матчах группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, сборная России набрала максимально возможные шесть очков. Команда приблизилась к первому в своей истории выходу в плей-офф мундиаля.
Российские футболисты гарантированно сыграют в 1/8 финала ЧМ-2018, если сборная Саудовской Аравии не сможет победить команду Уругвая в матче второго тура группы А. Арабская команда теоретически сохраняет шансы на победу, но для этого понадобится удачное стечение обстоятельств. Матч состоится 20 июня в Ростове-на-Дону, пишет "Газета.ru".
В этот же день на поле выйдут наши возможные соперники в 1/8 финала. Португальцы в "Лужниках" сразятся с Марокко, а Испанцы в Казани сыграют со сборной Ирана, передает Пятый канал.
Сборная Португалии по праву считается одной из топ-команд мира, которая является одним из фаворитов любого турнира. В свою очередь Марокко не хватало звезд с неба.
На ЧМ 1994 и 1998 годов африканцы не выходили из группы. До нынешнего года страна не участвовала в главном форуме лучших сборных мира.
Что касается Ирана и Испании, они не встречались раньше, поэтому первое "свидание" обещает быть интересным. Если исламской республике удастся добиться положительного результата в предстоящем матче, это автоматически станет сенсацией групповой стадии, а, возможно, и всего турнира.
Напомним, россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России удержала первую строчку в группе А. Теперь команду Черчесова от досрочного выхода в 1/8 турнира отделяет лишь формальность – команде Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону нужно обыграть саудитов.
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