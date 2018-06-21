Прогноз на ЧМ-2018 для России поразил своей точностью

Пользователи Twitter обратили внимание на аккаунт Jin Dragon, который в шутку предсказал победы сборной России на ЧМ-2018. "А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5:0 у Саудовской Аравии, потом разделывается с Египтом 3:1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!" – написал он за день до официального старта турнира.



Запись собрала тысячу лайков, после того как сборная вышла в плей-офф. Команда Станислава Черчесова переиграла саудитов и египтян с указанным в посте счетом.