Специалист принизил феерическую победу России на ЧМ

Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира. Наши футболисты забили египтянам три гола. Теперь от выхода в 1/8 финала россиян отделяет лишь чистая формальность. Однако некоторые эксперты считают, что поводов радоваться пока нет.

"Я очень рад за ребят, за всех российских болельщиков, но как бы там ни было, жизнь продолжается, надо дальше двигаться. Мы были раньше и в четверке лучших, и чемпионат Европы выигрывали и вторыми были, поэтому это не показатель", – заявил российский футболист, тренер, экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

Он считает, что россиянам рано радоваться, сейчас главное осознать, что что это не конечная остановка. "Нужно стремиться к другому, надо завоевывать медали, быть в четверке лучших команд. Хорошо, что прошли дальше, идет продолжение спектакля, если можно так сказать, для болельщиков", – убежден Андрей.

По его мнению, сборная Черчесова играла с очень слабыми противниками и проверку на прочность пока не получила. "Мы обыграли только Египет, команду, которая тоже не всегда блистала, и попадание на ЧМ для них было очень сложной задачей. Ну а то, что мы победили у детского сада (у Саудовской Аравии), начинать сейчас какие-то выводы делать, кричать ура-ура, я думаю, что будет неправильно", – заявил эксперт.

Впереди у России игра с Уругваем, этот матч, по словам Канчельскиса, и покажет на что способны наши футболисты. "Тогда и посмотрим и поговорим уже об отношении к сборной. Отношение должно быть справедливо-адекватным, а то, что там детский сад обыгрывать и Египет, который тоже не ахти… уж простите", – отметил он в интервью "Спорт-Экспрессу".

Специалист призвал не делать скоропостижных выводов о сборной России. "Когда против хороших команд будем играть тогда и увидим, какие у нас недостатки. Посмотрим, сможем ли мы противостоять командам более высокого уровня, Испании или Португалии", – цитирует экс-игрока "Манчестера" телеканал "360".

Напомним, россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Таким образом сборная России удержала первую строчку в группе А. Теперь команду Черчесова от досрочного выхода в 1/8 турнира отделяет лишь формальность – команде Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону нужно обыграть саудитов.