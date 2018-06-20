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Спорт

Специалист принизил феерическую победу России на ЧМ

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира. Наши футболисты забили египтянам три гола. Теперь от выхода в 1/8 финала россиян отделяет лишь чистая формальность. Однако некоторые эксперты считают, что поводов радоваться пока нет.
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"Я очень рад за ребят, за всех российских болельщиков, но как бы там ни было, жизнь продолжается, надо дальше двигаться. Мы были раньше и в четверке лучших, и чемпионат Европы выигрывали и вторыми были, поэтому это не показатель", – заявил российский футболист, тренер, экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

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Он считает, что россиянам рано радоваться, сейчас главное осознать, что что это не конечная остановка. "Нужно стремиться к другому, надо завоевывать медали, быть в четверке лучших команд. Хорошо, что прошли дальше, идет продолжение спектакля, если можно так сказать, для болельщиков", – убежден Андрей.

По его мнению, сборная Черчесова играла с очень слабыми противниками и проверку на прочность пока не получила. "Мы обыграли только Египет, команду, которая тоже не всегда блистала, и попадание на ЧМ для них было очень сложной задачей. Ну а то, что мы победили у детского сада (у Саудовской Аравии), начинать сейчас какие-то выводы делать, кричать ура-ура, я думаю, что будет неправильно", – заявил эксперт.

Впереди у России игра с Уругваем, этот матч, по словам Канчельскиса, и покажет на что способны наши футболисты. "Тогда и посмотрим и поговорим уже об отношении к сборной. Отношение должно быть справедливо-адекватным, а то, что там детский сад обыгрывать и Египет, который тоже не ахти… уж простите", – отметил он в интервью "Спорт-Экспрессу".

Специалист призвал не делать скоропостижных выводов о сборной России. "Когда против хороших команд будем играть тогда и увидим, какие у нас недостатки. Посмотрим, сможем ли мы противостоять командам более высокого уровня, Испании или Португалии", – цитирует экс-игрока "Манчестера" телеканал "360".

Напомним, россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Таким образом сборная России удержала первую строчку в группе А. Теперь команду Черчесова от досрочного выхода в 1/8 турнира отделяет лишь формальность – команде Уругвая 20 июня в Ростове-на-Дону нужно обыграть саудитов.

Автор: Алёна Нестерова20 июня 2018, 07:57
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Сборная России обыграла Египет на ЧМ: Как это было

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