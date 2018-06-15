Раскрыта причина бегства Головина от мракобесия на "Пусть говорят"

После разгромного матча между сборными России и Саудовской Аравии отечественный футболист Александр Головин должен был побеседовать с гостями программы "Пусть говорят", однако через несколько секунд спецэфира он выдернул наушник и ушел из кадра. Позже спортсмен все-таки раскрыл истинную причину такого поступка.



Считалось, что Головин попросту не выдержал поток лестных слов в своей адрес и решил спешно ретироваться от разгоряченных гостей спецэфира "Пусть говорят". Однако спортсмен опроверг домыслы журналистов.

Полузащитник российской сборной заявил, что причиной всему стала неработающая гарнитура. "На самом деле я ушел, потому что ничего не слышал вообще. Ничего такого не было. Писали, что я ушел из-за потока комплиментов? Меня не так поняли", – рассказал Головин.

Несмотря на это, спортсмен отметил, что поток лестных слов действительно мог его смутить, если бы он все услышал, передает "Чемпионат.com". "Похвалу все любят, но много хвалить не нужно, потому что это может нехорошо сложиться в дальнейшем", – добавила звезда российского футбола.

Напомним, что полузащтитник Александр Головин оказался в центре повышенного внимания после того, как отличился на матче между сборными России и Уругвая. Спортсмен стал первым футболистом в истории, который сделал две передачи и забил гол стартовой игре турнира.



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