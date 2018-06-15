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Футболист Головин сбежал от срамоты в "Пусть говорят"

Александр Головин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Полузащитника сборной России по футболу Александра Головина пригласили на программу "Пусть говорят". Спортсмен едва не сгорел от стыда, услышав, что происходит в эфире.
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"Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Это Александр Головин. Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок", – заявил один из гостей программы, когда футболиста вывели на связь со студией.

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"Говорят, что "Ювентус" за него борется, что "Милан" сегодня смотрел именно на стадионе на него. И вот звезды проверяются именно так, как они играют под давлением. Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство", – не унимался эксперт "Пусть говорят".

Головину стало неловко. Он смущенно слушал дифирамбы, но в итоге не выдержал творящегося в студии срама и снял наушник. Секунду поколебавшись, Александр принял решение выйти из эфира, так и не сказав ни слова, пишет "Газета.ru".

"Слишком много хвалебных слов в его адрес. Александр не выдержал и убежал", – прокомментировал произошедшее ведущий Дмитрий Борисов.

Как писали Dni.Ru, сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче чемпионата мира. На счету 22-летнего Александра Головина один забитый мяч и две голевые передачи.

Россияне набрали три очка и возглавили группу А. Следующим соперником команды Черчесова станет сборная Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

Автор: Алёна Нестерова15 июня 2018, 08:18
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