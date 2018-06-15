Первый канал объяснил необычное видео к ЧМ-2018

Представители Первого канала рассказали, почему в ролике к открытию ЧМ-2018 на месте посольства Великобритании появился саранский собор. По их словам, это намеренный шаг.



По словам создателя видеоролика Сергея Ильина-Козловского, в клипе показана не просто столица России, а собирательный образ всех городов, принимающих чемпионат. Он заявил, что продемонстрированный в видео мегаполис – это "фэнтезийное пространство", которое основано на ландшафте Москвы. "В эту "базовую столицу" мы интегрировали ключевые объекты других десяти городов, в которых пройдут матчи мундиаля", – объяснил эксперт.

Ильин-Козловский добавил, что зрители могли заметить в "импровизированной Москве" собор Святого Феодора Ушакова из Саранска, а еще более внимательные не пропустили казанский Центр семьи "Казан", внезапно оказавшийся у Патриаршего моста.

Создатель видео назвал свою работу "роликом-квестом". Более того, он заверил, что каждый из жителей российских городов, принимающих мундиаль, увидит на кадрах знакомое здание или памятник.





Ранее пользователи соцсетей увидели в открывающем ролике ЧМ-2018 на Первом канале вместо посольства Великобритании собор Святого Феодора Ушакова из Саранска, а справа от него – стелу "Освободителям Ростова". Россияне сочли это грубой ошибкой и стали шутить на тему географической путаницы.

За короткое время ролик успели посмотреть на YouTube порядка полумиллиона человек. Комментарии к нему были отключены, что спровоцировало еще больше домыслов о невнимательности создателей, которые якобы не хотели объясняться за "ляп".

Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем матче отечественные футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.