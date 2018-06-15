Первый канал застыдили за ляп на ЧМ-2018
В трансляции допущен еще один ляп. Там появилась стела "Освободителям Ростова", которая располагается на самом деле на центральной площади Ростова-на-Дону.
На ошибки обратил вниманиеTelegram-канал "МБХ Медиа". После этого информация распространилась в Сети. За короткое время ролик успели посмотреть на YouTube порядка полумиллиона человек. Комментарии к нему отключены.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что официальные лица страны и члены королевской семьи бойкотируют чемпионат мира по футболу в России. Это связано с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому британские власти обвинили нашу страну.
ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия мундиаля прошла на московском стадионе "Лужники". В первом матче российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
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