Первый канал застыдили за ляп на ЧМ-2018

В ролике к церемонии открытия мирового первенства по футболу на "первой кнопке" была допущена грубая ошибка. На видео на месте посольства Великобритании в Москве на Смоленской набережной показан собор Святого Феодора Ушакова, который находится в Саранске.

В трансляции допущен еще один ляп. Там появилась стела "Освободителям Ростова", которая располагается на самом деле на центральной площади Ростова-на-Дону.

На ошибки обратил вниманиеTelegram-канал "МБХ Медиа". После этого информация распространилась в Сети. За короткое время ролик успели посмотреть на YouTube порядка полумиллиона человек. Комментарии к нему отключены.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что официальные лица страны и члены королевской семьи бойкотируют чемпионат мира по футболу в России. Это связано с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому британские власти обвинили нашу страну.





ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия мундиаля прошла на московском стадионе "Лужники". В первом матче российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.