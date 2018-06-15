"Это все Бузова": в Сети раскрыли секрет успеха сборной России

Решительный разгром сборной Саудовской Аравии российскими футболистами на ЧМ-2018 стал настоящим праздником для наших соотечественников. Соцсети буквально взорвались поздравлениями, шутками и мемами на тему победы нашей сборной.

Матч открытия мирового первенства по футболу на стадионе "Лужники" войдет в историю как триумф хозяев поля. Уверенную победу активно обсуждают в соцсетях.

Публикация от Евгения Кудрявцева (@kudryavtseva_e.e) 14 Июн 2018 в 10:13 PDT

Интернет-пользователи соревнуются в остроумии, придумывая шутки и мемы. Радости болельщиков нет предела, и каждый хочет продемонстрировать свое чувство юмора.

Не обошлось событие мирового масштаба и без поющей ведущей Ольги Бузовой. Блогер Максим Лучицкий удачно пошутил на эту тему. "Предлагаю это вместо гимна чемпионата", – написал мужчина в Instagram.

Публикация от Maxim Luchitsky (@maximluchitsky) 14 Июн 2018 в 10:08 PDT

А почему на открытии ЧМ-2018 в России поет Робби Уильямс, а не Ольга Бузова? Возмутительно! #ЧМ2018 — DD (@bolt3337) 14 июня 2018 г.

Пользователи предположили, что победить российским футболистам в первом мачте помогла именно Бузова. Перед ЧМ-2018 она запустила грандиозный флешмоб "Миру нужен чемпион".

https://t.co/jaP83O1Gac Накануне ЧМ-2018 Ольга Бузова запустила флешмоб «Миру нужен чемпион»



Накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, Ольга Бузова инициировала грандиозный флешмоб под названием «Миру нужен чемпион». Поющая... #missbonus.ru pic.twitter.com/TSOaOr1Zdp — Анастасия Легова (@missbonus_ru) 20 мая 2018 г.

Если выиграют у Египта - подпишусь на Бузову в твиттере. Если победят Уругвай - запишусь в кружок МЭЛС. — ОтецРусскойДемократии (@Mayskolpino) 14 июня 2018 г.

Напомним, что церемония прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". После нее состоялся первый матч, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Пожелаем команде успехов и удачи а мы уж их поДДержим...))!#ЧМ2018 pic.twitter.com/CLkSELBQSL — Ир (@irairmai) 14 июня 2018 г.

Сборная России набрала три очка и возглавила группу А. Следующим соперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.