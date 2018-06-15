"Это все Бузова": в Сети раскрыли секрет успеха сборной России
Матч открытия мирового первенства по футболу на стадионе "Лужники" войдет в историю как триумф хозяев поля. Уверенную победу активно обсуждают в соцсетях.
Интернет-пользователи соревнуются в остроумии, придумывая шутки и мемы. Радости болельщиков нет предела, и каждый хочет продемонстрировать свое чувство юмора.
5 : 0 наши под допингом)))#ЧМ2018 #WorldCupRussia2018 #worldcup— ��RussianFisher�� (@TheRusInsurgent) 14 июня 2018 г.
Мне кажется, что завтра придется извиняться перед соседями за ультразвук моего голоса#чемпионатмирапофутболу #ЧМ2018 #РоссияСаудовскаяАравия— ��Лис�� (@sever_vetrov) 14 июня 2018 г.
Не обошлось событие мирового масштаба и без поющей ведущей Ольги Бузовой. Блогер Максим Лучицкий удачно пошутил на эту тему. "Предлагаю это вместо гимна чемпионата", – написал мужчина в Instagram.
А почему на открытии ЧМ-2018 в России поет Робби Уильямс, а не Ольга Бузова? Возмутительно! #ЧМ2018— DD (@bolt3337) 14 июня 2018 г.
Пользователи предположили, что победить российским футболистам в первом мачте помогла именно Бузова. Перед ЧМ-2018 она запустила грандиозный флешмоб "Миру нужен чемпион".
https://t.co/jaP83O1Gac Накануне ЧМ-2018 Ольга Бузова запустила флешмоб «Миру нужен чемпион»— Анастасия Легова (@missbonus_ru) 20 мая 2018 г.
Накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, Ольга Бузова инициировала грандиозный флешмоб под названием «Миру нужен чемпион». Поющая... #missbonus.ru pic.twitter.com/TSOaOr1Zdp
Если выиграют у Египта - подпишусь на Бузову в твиттере. Если победят Уругвай - запишусь в кружок МЭЛС.— ОтецРусскойДемократии (@Mayskolpino) 14 июня 2018 г.
Напомним, что церемония прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". После нее состоялся первый матч, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Пожелаем команде успехов и удачи а мы уж их поДДержим...))!#ЧМ2018 pic.twitter.com/CLkSELBQSL— Ир (@irairmai) 14 июня 2018 г.
Сборная России набрала три очка и возглавила группу А. Следующим соперником россиян станет команда Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
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