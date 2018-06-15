Режиссер объяснил скандал с Робби Уильямсом на открытии ЧМ-2018

Режиссер церемонии открытия ЧМ-2018 Илья Авербух прокомментировал поведение певца, показавшего на стадионе "Лужники" неприличный жест. Хореограф предположил, кому Уильямс продемонстрировал средний палец.



Авербух считает, что за этим поступком может стоять ответ недоброжелателям и скептикам. По его мнению, таким образом знаменитый певец отреагировал на критику со стороны ряда британских СМИ, набросившихся на него из-за выступления на открытии ЧМ-2018 в России.

"Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно. Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел", – цитирует режиссера РИА ФАН. Отметим, что средний палец звезда показала во время исполнения песни Rock DJ. При этом артист подчеркнул, что выступил бесплатно. Болельщики были шокированы неспортивным поведением артиста.

Впрочем, мнения россиян на этот счет разделились. Некоторые в Сети поддержали певца, а другие осудили. "А Робби Уильямс не так уж плох. Бабки взял и достойно поблагодарил организаторов", "Где нашли этого ушлепка? Что, своих артистов у нас нет?", "Уважаю, поступок настоящего мужчины", "На больных не обижаются. Прежде всего он сам себе показал этот жест и своей дальнейшей карьере. Уж FIFA точно больше его не пригласит", – обсуждают жест певца пользователи Twitter.



Высказался о церемонии открытия и легендарный бразильский футболист Роналдо. Правда, уже не о Робби Уильямсе. Он заявил, что для него было честью представлять спортсменов на торжественной церемонии в Москве. Об этом Роналдо написал в своем микроблоге. "Это было невероятно!" – отметил футболист, поздравив Россию с началом мундиаля и пожелав удачи сборной своей страны.



Публикация от Ronaldo (@ronaldo) 14 Июн 2018 в 1:38 PDT

Напомним, что церемония прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники". После нее состоялся первый матч, на котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

