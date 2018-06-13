ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике

США, Канада и Мексика разделят право провести чемпионат мира по футболу 2026 года. Объединенная заявка трех стран победила по итогам голосования на конгрессе Международной федерации футбола (FIFA), пишет "Газета.ru".
На проведение мундиаля было подано шесть заявок. Однако к решающему выбору конгресса FIFA их осталось только две – Марокко и США, Канады, Мексики.
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