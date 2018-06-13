"Остается только молиться": патриарх Кирилл о России на ЧМ-2018
Патриарх заявил, что от выступления национальной команды будут зависеть впечатления и общий настрой граждан от такого важного спортивного события, как ЧМ-2018. "Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов", – сказал он.
Стоит отметить, что предстоятель церкви обратился и к верующим с просьбой гостеприимно встретить в храмах всех гостей, которые посещают Россию во время проведения мундиаля, передает ТАСС. "Я просил бы, чтобы все мы были готовы принимать, в том числе и на церковных площадках, всех тех людей, которые будут обращаться, задавать нам вопросы, интересоваться церковной жизнью. Это наш долг гостеприимства и наш пастырский долг", – добавил патриарх Кирилл.
Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пожелал победы сборной России на ЧМ-2018. "Нашей сборной – только успехов. Я оптимист, поэтому искренне верю, что они станут чемпионами мира", — заявил он.
Также спортсменов поддержала женская сборная России по футболу. Девушки пожелали коллегам хорошего выступления на предстоящем состязании.
"Нашей сборной – удачи! А Игорю Акинфееву желаю сыграть как можно больше "сухих" матчей. Выложиться так, как он умеет. А умеет он очень хорошо!", – обратилась к голкиперу вратарь женской команды Эльвира Тодуа.
Напомним, что ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня. Матч-открытие состоится на стадионе "Лужники" в Москве – команда России сыграет со сборной Саудовской Аравии. Игры пройдут в 11 городах нашей страны.
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