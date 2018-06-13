"Остается только молиться": патриарх Кирилл о России на ЧМ-2018

Патриарх Московский и всея Руси выразил надежду на достойное выступление сборной России на чемпионате мира по футболу. Кроме того, он призвал соотечественников гостеприимно встретить болельщиков, которые посетят страну.



Патриарх заявил, что от выступления национальной команды будут зависеть впечатления и общий настрой граждан от такого важного спортивного события, как ЧМ-2018. "Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов", – сказал он.

Стоит отметить, что предстоятель церкви обратился и к верующим с просьбой гостеприимно встретить в храмах всех гостей, которые посещают Россию во время проведения мундиаля, передает ТАСС. "Я просил бы, чтобы все мы были готовы принимать, в том числе и на церковных площадках, всех тех людей, которые будут обращаться, задавать нам вопросы, интересоваться церковной жизнью. Это наш долг гостеприимства и наш пастырский долг", – добавил патриарх Кирилл.

Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пожелал победы сборной России на ЧМ-2018. "Нашей сборной – только успехов. Я оптимист, поэтому искренне верю, что они станут чемпионами мира", — заявил он.

Также спортсменов поддержала женская сборная России по футболу. Девушки пожелали коллегам хорошего выступления на предстоящем состязании.

"Нашей сборной – удачи! А Игорю Акинфееву желаю сыграть как можно больше "сухих" матчей. Выложиться так, как он умеет. А умеет он очень хорошо!", – обратилась к голкиперу вратарь женской команды Эльвира Тодуа.

Напомним, что ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня. Матч-открытие состоится на стадионе "Лужники" в Москве – команда России сыграет со сборной Саудовской Аравии. Игры пройдут в 11 городах нашей страны.

