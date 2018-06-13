В Москве китайского болельщика обокрали на миллион рублей
Как сообщает столичный главк МВД, в дежурную часть обратился приезжий из Китая, который рассказал об инциденте. По словам потерпевшего, кража произошла в столичном кафе "Вокруг света" на Никольской улице.
Иностранец отметил, что в похищенном рюкзаке были два билета на футбол, два планшета, несколько телефонов Samsung, а также около 300 тысяч рублей. Приезжий добавил, что общий материальный ущерб составил около миллиона рублей, передает РБК.
Происшествие дало повод для многочисленных шуток в Сети. "Ну, как говорится, встретили хлебом-солью, но и себя не обделили", – написал один из пользователей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее стало известно об аналогичном преступлении, совершенном в Санкт-Петербурге. Так, 11 июня в местное отделение полиции обратились трое зарубежных фанатов. Все иностранцы заявили, что их обокрали.
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