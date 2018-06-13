ЧМ-2018 откроет девочка с синдромом Дауна

Главным действующим лицом на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу станет московская школьница с синдромом Дауна. Перед началом первого тайма матча Россия – Саудовская Аравия она вместе с судьей выйдет на поле, чтобы с помощью подброшенной монетки определить ворота каждой из команд.

Ангелине Макаровой 12 лет, она учится в пятом классе московской школы и активно занимается спортом. У нее второй юношеский разряд по плаванию. Девочка не раз побеждала на всероссийских и городских соревнованиях для людей с синдромом Дауна и брала призы Специальных олимпийских игр в индивидуальном зачете по шорт-треку.

Как рассказала мама девочки, любимый вид спорта Ангелины – футбол. Она очень эмоциональный болельщик, а для девочки с ее диагнозом это важный момент в развитии, добавила Ольга Макарова.

Не так давно Ангелина стала героиней фотовыставки #ФУТБОЛВОБЛАГО, которая сейчас проходит в московском аэропорту Шереметьево. Вместе с другими особенными ребятами, игроками сборной России, а также легендами футбола, тренерами и спортивными комментаторами она запечатлена на фотографиях.

Специальная олимпиада России – общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с проблемами интеллекта, основная задача которой – средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с ментальными нарушениями.

Международное специальное олимпийское движение было создано 50 лет назад. В России оно существует 25 лет и охватывает 46 регионов. Начинание поддерживается Министерством спорта и многими всероссийскими федерациями, пишет "Московский Комсомолец".

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на открытие чемпионата мира по футболу 2018.



Песков сообщил, что всего будет присутствовать 17 стран, в основном это страны СНГ и Латинской Америки.#ЧМ #ЧМ2018

https://t.co/odZFCJXvTE — FoxTime (@foxtime_ru) 13 июня 2018 г.

"Специальная олимпиада России помогает своим атлетам с ментальными нарушениями обрести веру в собственные силы. Благодаря спорту они не просто ведут здоровый образ жизни и добиваются побед в спортивных состязаниях самого разного уровня, но и становятся полноценными гражданами нашей страны", – отметил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.

21-й чемпионат мира по футболу стартует в России завтра, 14 июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Матч-открытие состоится на московском стадионе "Лужники", на поле встретятся сборные России и Саудовской Аравии.