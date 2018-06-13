Путин выступил с важным заявлением перед ЧМ-2018

Расписание матчей ЧМ-2018 Таблица ЧМ-2018 Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
партнеры
Среда 13 июня
Лента новостей
12:49
СМИ: Умер Станислав Говорухин
12:33
"Не выдержал издевательств": 52-летний слесарь зарезал молодого коллегу
12:14
Лжецов вычислят по морщинам
12:05
В Мытищах автомобиль насмерть сбил велосипедиста
11:40
Беременная Нюша об ужасающих изменениях во внешности
11:31
iPhone "выжил" после самого жесткого испытания
11:29
В Татарстане пятилетний ребенок играл в автомобиле и утонул
11:24
Как выбрать платье на выпускной
11:12
На Крымском мосту произошла трагедия
11:08
В Башкирии в жутком ДТП погибли люди
10:57
Затравленная жена Краско бежит из России после скандала
10:55
Отец публично опозорил Порошенко
10:52
В Подмосковье футбольные ворота убили четырехлетнего мальчика
10:20
Аномалия на Сахалине массово убивает рыбу
10:17
Под Москвой встали электрички
10:05
Девушка в белье высунулась из окна несшейся по Тюмени Deawoo Nexia (видео)
09:54
ЧМ-2018 заметно укрепит рубль
09:52
Юная красотка утерла нос всему миру
09:38
В Тагиле сожгли три дорогих иномарки
09:32
"Ты институты заканчивала!": пораженную Михалкову обругали прямо на сцене
09:22
Чуть живого Якубовича отвели под руки на место
09:03
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
08:48
Лежащий в грязных памперсах Осин кричит от бессилия
08:41
Питт отобрал детей у невротички Джоли
08:22
Обиженный певец – Пугачевой: Поздоровалась бы, свинья
18:02
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
17:35
Гобозов из "Дома-2" объяснил бегство от жены с ребенком
17:02
Волочкова грязью довела народ до исступления
16:08
Отказавшая больной девушке Боня разбрасывается деньгами
15:40
У Собянина на выборах появился конкурент
15:05
Погибли 11 человек: пьяный капитан загнал катамаран под баржу
14:36
В Москве известный кардиохирург умер от сердечной недостаточности
14:27
Ивана Урганта заплевали после возвращения в Россию
13:57
Уехавшая из России Акиньшина сходит с ума
13:22
У Юрия Шатунова умер самый близкий человек
12:47
Операция на груди ввергла Семенович в шок
12:16
Зрители ищут юмориста Игоря Ласточкина
11:43
Друзья выдали подробности разрыва Прилучного и Муцениеце
11:15
После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию
10:57
Полностью голого Тарзана сняли на видео за странным занятием
10:31
Бузова влепила пощечину скандалисту Тимати
09:58
Исход чемпионата мира по футболу предрешен
18:00
Известный актер умер от рака
17:47
Невероятное ДТП с фурой сняли на видео в Петербурге
17:21
Анне Семенович удалили опухоль
17:13
Униженный на премии МУЗ-ТВ Тимати закатил скандал
16:37
Буланова получила удар в спину от родного сына
16:09
"Устало волочишь ноги на завтрак": дочь Волочковой пожаловалась на трудную жизнь
15:39
Потерял 15 килограммов: Игорь Крутой неизлечимо болен
15:04
Люди пострадали в страшной давке из-за новой авантюры Бузовой
14:38
Актер Владимир Епифанцев ждет третьего ребенка
13:55
Иван Ургант рассказал о переезде в Израиль
13:50
Оборотистую Цымбалюк-Романовскую откупили от тюрьмы
13:34
Встречалась ради денег: вспылили грязные детали из прошлого Дарьи Клюкиной
12:46
Порновидео российской певицы слили в Сеть
12:12
Странная дочь Ефремова откровенно о жизни без родителей
11:37
"Не только за волосы могу": Казаченко о нападении на бывшую жену
11:10
Иван Ургант пропал после бегства в Израиль
10:48
Актрису Русланову экстренно доставили в больницу с травмой головы
10:39
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
10:28
Барановская рассекретила любимого мужчину
10:00
Пьяный рабочий спровоцировал массовые беспорядки в Муроме
21:28
Снова завидный жених: веселый Джигарханян встал с инвалидного кресла
19:32
Взмокшая Паулина Андреева вцепилась в Бондарчука
18:48
16-летний россиянин впал в кому на отдыхе в Турции
18:28
Алена Свиридова в сетке и лифчике опозорилась на "Кинотавре"
17:31
Звезда шоу Первого канала похудела на 60 кг
16:59
Известный рокер скончался в возрасте 68 лет
16:43
"Позатыкать бабулькам рты": Воюющий за Киев российский актер шокировал признанием
16:11
Сыну Кейт Миддлтон врезали по губам на празднике
15:17
Беременная Кудрявцева запустила себя
14:58
Опубликованы страшные кадры с места ДТП с поездом в Орловской области
14:09
17-летняя дочь Екатерины Стриженовой стала мамой
13:43
Бузова с упреками набросилась на Малахова
13:21
Россиянам пообещали бензин по 100 рублей за литр
12:57
"Будет рвать танцполы": Рудковская ради денег наплевала на больного Билана
12:27
Сексапильные жены футболистов сборной России
12:12
Народ бьется в истерике из-за подлого обмана Крида на шоу "Холостяк"
11:16
Поэт-песенник Андрей Дементьев экстренно госпитализирован
11:07
"Больше и шире": Звезда "Дома-2" откровенно о пластике пениса
10:29
Кейт Миддлтон подражает мачехе принца Уильяма
10:19
В аэропорту Шереметьево внезапно отключили свет (видео)
10:04
Страшные тайны: Лаврентий Берия
10:00
Питт взорвался после беременности Энистон
22:20
Возможен летальный исход: россияне молятся за инфицированного Билана
22:01
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
21:54
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
21:22
Голую Бейонсе обматерили за демонстрацию груди
20:56
В электричке под Москвой вспыхнул пожар
20:43
Раскрыта шокирующая причина смерти мужа Аллегровой
20:43
Волочкова показала интимное место на всю страну
20:40
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
20:02
Порошенко крепко досталось за пьяные мечты о Крыме
20:00
Собчак проболталась о родах Кудрявцевой
19:46
Довел до слез: Агутин обличил одряхлевшего Гафта
19:45
К чему снится пляж
19:14
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
18:52
"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате
18:33
Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в трактор
18:19
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оборотистую Цымбалюк-Романовскую откупили от тюрьмы
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Иван Ургант пропал после бегства в Израиль
Униженный на премии МУЗ-ТВ Тимати закатил скандал
Буланова получила удар в спину от родного сына
Иван Ургант рассказал о переезде в Израиль
Спорт

Путин выступил с важным заявлением перед ЧМ-2018

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу и обеспечит для всех болельщиков максимум комфорта и самые позитивные эмоции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин и по традиции добавил: Welcome to Russia!
прочитано 826 раз

Заявление президента прозвучало на заседании 68-го конгресса FIFA, которое проходит в преддверии старта мундиаля. "Наша цель – чтобы все наши гости от звезд футбола до простого болельщика почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь", – сказал российский лидер.

ПО ТЕМЕ

ЧМ-2018 заметно укрепит рубль

Футболистам посоветовали чаще мастурбировать на ЧМ-2018

Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу

21-й чемпионат мира по футболу стартует в России завтра, 14 июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Матч-открытие состоится на московском стадионе "Лужники", сыграют сборные России и Саудовской Аравии, сообщает "Газета.ru".

Перед этим пройдет красочная церемония, на которой публику будет развлекать всемирно известный певец Робби Уильямс. Во время музыкальной феерии к нему присоединится знаменитая российская оперная дива Аида Гарифуллина. А двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо будет олицетворять вершину футбольного мастерства, которую надеются покорить все игроки сборных–участниц.

Россия первый раз в своей истории стала страной – хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света – Европы и Азии.


Тем временем эксперты комментируют предстоящее спортивное событие и гадают, как оно отразится на российской экономике. Очевидно, что наша страна получила неплохие дивиденды от резкого роста числа туристов.

Предстоящий мундиаль положительно скажется на российской национальной валюте – в этом уверен член совета директоров АКГ "Финэкпертиза" Агван Микаелян. По его мнению, рубль укрепится по отношению к доллару и евро на 2-3%.

Автор: Александр Комаров13 июня 2018, 12:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильные жены футболистов сборной России

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Лаврентий Берия
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме

Шоу-бизнес

Разведенная Климова: Это просто удар под дых!
Распутную жену Стоянова сношали прямо на улице
Беременная Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Затравленная жена Краско бежит из России после скандала

Проишествия

В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

У Юрия Шатунова умер самый близкий человек

О горе в семье певца рассказал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин
Шоу-бизнес

Уехавшая из России Акиньшина сходит с ума

Звезда призналась, что подумывает о возвращении на родину
Шоу-бизнес

Затравленная жена Краско бежит из России после скандала

Супруга актера готова все кардинально изменить
Шоу-бизнес

Беременная Нюша об ужасающих изменениях во внешности

Артистка заявила, что готова ко всему

Гороскоп

Исход чемпионата мира по футболу предрешен
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
Совет на выходные
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен

Фоторепортажи

После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию
Сексапильные жены футболистов сборной России
Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева

Спорт

Трагедия олимпийского чемпиона: 1,5-годовалая дочь утонула на вечеринке
Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу
Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России
Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной

Регионы

Погибли 11 человек: пьяный капитан загнал катамаран под баржу
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
Нагоняй от Путина ускорил ленивых чиновников
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru