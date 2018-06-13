Путин выступил с важным заявлением перед ЧМ-2018

Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу и обеспечит для всех болельщиков максимум комфорта и самые позитивные эмоции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин и по традиции добавил: Welcome to Russia!

Заявление президента прозвучало на заседании 68-го конгресса FIFA, которое проходит в преддверии старта мундиаля. "Наша цель – чтобы все наши гости от звезд футбола до простого болельщика почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь", – сказал российский лидер.

21-й чемпионат мира по футболу стартует в России завтра, 14 июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Матч-открытие состоится на московском стадионе "Лужники", сыграют сборные России и Саудовской Аравии, сообщает "Газета.ru".

Перед этим пройдет красочная церемония, на которой публику будет развлекать всемирно известный певец Робби Уильямс. Во время музыкальной феерии к нему присоединится знаменитая российская оперная дива Аида Гарифуллина. А двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо будет олицетворять вершину футбольного мастерства, которую надеются покорить все игроки сборных–участниц.

Россия первый раз в своей истории стала страной – хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света – Европы и Азии.

Тем временем эксперты комментируют предстоящее спортивное событие и гадают, как оно отразится на российской экономике. Очевидно, что наша страна получила неплохие дивиденды от резкого роста числа туристов.

Предстоящий мундиаль положительно скажется на российской национальной валюте – в этом уверен член совета директоров АКГ "Финэкпертиза" Агван Микаелян. По его мнению, рубль укрепится по отношению к доллару и евро на 2-3%.