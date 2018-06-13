ЧМ-2018 заметно укрепит рубль

Предстоящий мундиаль положительно скажется на российской национальной валюте. По прогнозу члена совета директоров АКГ "Финэкпертиза" Агвана Микаеляна, рубль укрепится по отношению к доллару и евро.



Говоря о тенденциях на период с 13 по 17 июня, эксперт сообщил, что влияние на курс рубля будут оказывать заседания Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка России. Микаелян подчеркнул, что нацвалюта укрепится из-за начала чемпионата мира по футболу, передает Rg.ru.

В дни мундиаля нашу страну посетят около миллиона болельщиков, которые и спровоцируют рост спроса на рубли. Российский рубль укрепит свои позиции на 2-3%. Финансовый эксперт добавил, что весь июнь будет благоприятным для российской валюты.

"Однако я остаюсь уверенным в том, что все колебания по доллару, например, которые находятся в коридоре 60-65 рублей, колебаниями считать вообще не стоит", – отметил он. Также Микаелян сообщил, что колебания курса в два рубля "нет никаких оснований считать трендом".

Официальный курс доллара 13 июня составляет 62 рубля 34 копейки (ослабление на 33 копейки). Евро – 73 рубля 36 копеек (ослабление на 43 копейки).

Напомним, что ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня. Матч открытия состоится на стадионе "Лужники" в Москве – команда России сыграет со сборной Саудовской Аравии. Игры пройдут в 11 городах нашей страны.

