Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу

14 июня на столичном стадионе "Лужники" откроется главное спортивное событие года. Dni.Ru выяснили подробности предстоящей церемонии



За полчаса до того, как в матче открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Саудовской Аравии прозвучит стартовый свисток, перед зрителями предстанут три мировые звезды. Публику будет развлекать всемирно известный певец Робби Уильямс, к которому во время музыкальной феерии присоединится знаменитая российская оперная дива Аида Гарифуллина. А двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо будет олицетворять вершину футбольного мастерства, которую надеются покорить все игроки сборных–участниц на российской земле.

"Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать Чемпионат мира FIFA на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта, – поделился Робби Уильямс с корреспондентом Dni.Ru. в разделить это чувство с жителями России".

Продюсером церемонии открытия, которая будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, выступил Первый канал, автором концепции шоу стал Феликс Михайлов. Именно он был постановщиком шоу Предварительной жеребьевки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, Жеребьевки Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Казани, церемоний открытия и закрытия Кубка Конфедераций FIFA в Санкт-Петербурге и шоу Финальной жеребьевки в Москве. А далекие от спорта люди знают Феликса как руководителя модного "Ленинград-центра", режиссера нашумевшего фильма "Весельчаки" и постановщика популярных телешоу, среди которых "Розыгрыш", "Звезды на льду", "Ледниковый период".

"Мы рады представить новый формат церемоний открытия и закрытия Чемпионатов мира по футболу FIFA – c точки зрения хронометража и приближенности к началу матча, – отметил Феликс Михайлов. – При этом мы наполнили действием не только чашу "Лужников", но и город, территорию у стадиона. Соавтором церемонии открытия в роли режиссера выступил мой друг Илья Авербух, что добавило в происходящее на поле новых красок. И, конечно, наше шоу будет о футболе и любви!"