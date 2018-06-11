Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу

Расписание матчей ЧМ-2018 Таблица ЧМ-2018 Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
партнеры
Понедельник 11 июня
Лента новостей
12:46
Порновидео российской певицы слили в Сеть
12:12
Странная дочь Ефремова откровенно о жизни без родителей
11:37
"Не только за волосы могу": Казаченко о нападении на бывшую жену
11:10
Иван Ургант пропал после бегства в Израиль
10:48
Актрису Русланову экстренно доставили в больницу с травмой головы
10:28
Барановская рассекретила любимого мужчину
10:00
Пьяный рабочий спровоцировал массовые беспорядки в Муроме
21:28
Снова завидный жених: веселый Джигарханян встал с инвалидного кресла
19:32
Взмокшая Паулина Андреева вцепилась в Бондарчука
18:48
16-летний россиянин впал в кому на отдыхе в Турции
18:28
Алена Свиридова в сетке и лифчике опозорилась на "Кинотавре"
17:31
Звезда шоу Первого канала похудела на 60 кг
16:59
Известный рокер скончался в возрасте 68 лет
16:43
"Позатыкать бабулькам рты": Воюющий за Киев российский актер шокировал признанием
16:11
Сыну Кейт Миддлтон врезали по губам на празднике
15:17
Беременная Кудрявцева запустила себя
14:58
Опубликованы страшные кадры с места ДТП с поездом в Орловской области
14:09
17-летняя дочь Екатерины Стриженовой стала мамой
13:43
Бузова с упреками набросилась на Малахова
13:21
Россиянам пообещали бензин по 100 рублей за литр
12:57
"Будет рвать танцполы": Рудковская ради денег наплевала на больного Билана
12:27
Сексапильные жены футболистов сборной России
12:12
Народ бьется в истерике из-за подлого обмана Крида на шоу "Холостяк"
11:16
Поэт-песенник Андрей Дементьев экстренно госпитализирован
11:07
"Больше и шире": Звезда "Дома-2" откровенно о пластике пениса
10:29
Кейт Миддлтон подражает мачехе принца Уильяма
10:19
В аэропорту Шереметьево внезапно отключили свет (видео)
10:04
Страшные тайны: Лаврентий Берия
10:00
Питт взорвался после беременности Энистон
22:20
Возможен летальный исход: россияне молятся за инфицированного Билана
22:01
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
21:54
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
21:22
Голую Бейонсе обматерили за демонстрацию груди
20:56
В электричке под Москвой вспыхнул пожар
20:43
Раскрыта шокирующая причина смерти мужа Аллегровой
20:43
Волочкова показала интимное место на всю страну
20:40
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
20:02
Порошенко крепко досталось за пьяные мечты о Крыме
20:00
Собчак проболталась о родах Кудрявцевой
19:46
Довел до слез: Агутин обличил одряхлевшего Гафта
19:45
К чему снится пляж
19:14
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
18:52
"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате
18:33
Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в трактор
18:19
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
17:55
Жертве жуткого ДТП под Казанью оторвало голову
17:45
Умерла "первая девушка Бонда"
17:34
Московский театр пережил невосполнимую потерю
17:33
Второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! стартует в Сочи
17:32
Опухшая после родов Зейналова показала сморщенную дочь
16:51
Намоталась на столб: очевидцы сняли последствия страшной аварии
16:44
Меган Маркл добила постаревшую Кейт Миддлтон
16:35
В Нижнем Новгороде автобус протаранил шесть машин
16:27
Легендарный режиссер лишился работы после обвинений в домогательствах
16:22
16-летнюю звезду "Папиных дочек" поздравляют с беременностью
16:15
В Волгограде без вести пропал журналист
15:58
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме
15:56
Названа причина срочной госпитализации Леонтьева
15:36
Молодая жена морит Краско голодом
15:29
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
15:27
Доверчивую Казанову обобрали на четверть миллиона
15:19
У беременной Рапунцель из "Дома-2" вылезли волосы и "рассосались" губы
15:14
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
15:06
Володин призвал Германию остановить НАТО
14:52
Татьяна Буланова отселяет необычного сына
14:46
Песню Киркорова на Первом канале превратили в бандитский шлягер
14:19
В Омске 26-летнюю учительницу уволили за фото в купальнике
14:13
Валерия после венчания заткнула рты недоброжелателям
14:12
Порошенко мечтает поднять украинский флаг над Севастополем
13:51
Под Москвой в заброшенном лагере найдено тело подростка
13:50
"Я безумно счастлива": Костенко показала младенца
13:37
Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина
13:28
В Удмуртии по улицам города ходит медведь
13:22
Ядовитый воздух убивает россиян
13:17
Бузову посадили на кол на глазах скулящей Собчак
13:04
В Ростове пятилетнего ребенка насмерть придавило шкафом
12:52
Родившая Лобода при всех показала нежность с Биланом
12:47
В Петербурге прогулочный катер протаранил мост
12:33
В Башкирии турист пытался сделать фото и умер
12:23
Ани Лорак с мужем-турком покидают Россию
12:04
Любовница нашла мертвым известного голливудского актера
11:55
Затравленный Абрамович из последних сил держится за самое дорогое
11:46
"Вы – монстр!": Барановская набросилась на многодетную мать в розовом лифчике
11:43
На севере Москвы из окон больницы вывалились два пациента
11:19
Второклассник упал с турника и умер
11:18
Россиян напугали новыми правилами призыва в армию
11:10
Онкобольной Николаев поразил худобой
11:03
Известный российский актер умер после болезни
10:53
В России стали чаще падать самолеты
10:38
Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ
10:10
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию
10:03
В Екатеринбурге поймали убийцу трех женщин
09:50
Из лагеря на Урале госпитализированы 62 ребенка
09:36
Лера Кудрявцева впервые откровенно о беременности
09:12
Алферова высказалась о разрыве с Бероевым
08:35
Меркель отшила Трампа из-за России
08:27
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
22:13
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева
22:11
У Зудиной возникли вопросы из-за выходки Машкова
22:00
"Мы его теряем": Пугачеву умоляют спасти опустившегося Киркорова
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Снова завидный жених: веселый Джигарханян встал с инвалидного кресла
"Позатыкать бабулькам рты": Воюющий за Киев российский актер шокировал признанием
Волочкова показала интимное место на всю страну
Меган Маркл добила постаревшую Кейт Миддлтон
Иван Ургант пропал после бегства в Израиль
Возможен летальный исход: россияне молятся за инфицированного Билана
Спорт

Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
14 июня на столичном стадионе "Лужники" откроется главное спортивное событие года. Dni.Ru выяснили подробности предстоящей церемонии
прочитано 1298 раз

За полчаса до того, как в матче открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Саудовской Аравии прозвучит стартовый свисток, перед зрителями предстанут три мировые звезды. Публику будет развлекать всемирно известный певец Робби Уильямс, к которому во время музыкальной феерии присоединится знаменитая российская оперная дива Аида Гарифуллина. А двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо будет олицетворять вершину футбольного мастерства, которую надеются покорить все игроки сборных–участниц на российской земле.

ПО ТЕМЕ

За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч

Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни

 ЧМ-2018 по футболу

Сюжеты ЧМ-2018 по футболу

"Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать Чемпионат мира FIFA на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта, – поделился Робби Уильямс с корреспондентом Dni.Ru. в разделить это чувство с жителями России".

Продюсером церемонии открытия, которая будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, выступил Первый канал, автором концепции шоу стал Феликс Михайлов. Именно он был постановщиком шоу Предварительной жеребьевки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, Жеребьевки Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Казани, церемоний открытия и закрытия Кубка Конфедераций FIFA в Санкт-Петербурге и шоу Финальной жеребьевки в Москве. А далекие от спорта люди знают Феликса как руководителя модного "Ленинград-центра", режиссера нашумевшего фильма "Весельчаки" и постановщика популярных телешоу, среди которых "Розыгрыш", "Звезды на льду", "Ледниковый период".

"Мы рады представить новый формат церемоний открытия и закрытия Чемпионатов мира по футболу FIFA – c точки зрения хронометража и приближенности к началу матча, – отметил Феликс Михайлов. – При этом мы наполнили действием не только чашу "Лужников", но и город, территорию у стадиона. Соавтором церемонии открытия в роли режиссера выступил мой друг Илья Авербух, что добавило в происходящее на поле новых красок. И, конечно, наше шоу будет о футболе и любви!"

Автор: Феликс Грозданов11 июня 2018, 13:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильные жены футболистов сборной России

567

комментарии

Политика

Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме
Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина

Шоу-бизнес

Оборотистую Цымбалюк-Романовскую откупили от тюрьмы
Встречалась ради денег: вспылили грязные детали из прошлого Дарьи Клюкиной
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Странная дочь Ефремова откровенно о жизни без родителей

Проишествия

В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Общество

Пьяный рабочий спровоцировал массовые беспорядки в Муроме

Город погрузился в хаос
Шоу-бизнес

17-летняя дочь Екатерины Стриженовой стала мамой

Девушка счастлива
Шоу-бизнес

"Не только за волосы могу": Казаченко о нападении на бывшую жену

Поклонники продолжают пребывать в шоке от поведения певца
Шоу-бизнес

Странная дочь Ефремова откровенно о жизни без родителей

Воспитанием девочки занимается гувернантка

Гороскоп

Совет на выходные
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен
Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера

Фоторепортажи

Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева
Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа
Престарелый Зайцев связался с любовницей Баскова

Спорт

Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу
Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России
Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной
Ворвавшийся на Первый канал Уткин рассказал об аутизме

Регионы

В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
Нагоняй от Путина ускорил ленивых чиновников
Худрука театра уволили за сексуальные домогательства
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru