Кто испортит России ЧМ-2018

До чемпионата мира по футболу в России остается две недели. Мероприятие высочайшей степени ответственности, которое Москва должна провести без сучка и задоринки. На карту поставлен имидж и международный престиж страны. На Западе это прекрасно понимают, а посему вряд ли откажут себе в удовольствии устроить громкую провокацию или в канун первенства, или уже в ходе соревнований. Откуда ждать удара?

Так уж получилось, что последние годы разного рода провокации сопровождают почти любое крупное спортивное мероприятие международного уровня. Вспомнить хотя бы Олимпиаду-2008 в Пекине: прямо в день открытия соревнований Грузия развязала войну с Южной Осетией, обвинив в нападении Россию.

Другой пример – зимние Игры-2014 в Сочи. Крупное спортивное мероприятие, наша страна фигурирует в сводках мировых новостей исключительно в позитивном свете. Казалось, международный престиж России со времен распада СССР еще никогда не был так высок. И вот последние дни Олимпиады – бойня на майдане, кровь, а потом и госпереворот. В довесок ко всему – обвинения в адрес Москвы в причастности к расстрелу "небесной сотни".

"Действительно, в 2008 году Михаил Саакашвили специально выбрал момент для атаки на Южную Осетию, но государственный переворот на Украине в феврале 2014 года не был привязан к Олимпиаде, просто так случилось по хронологии", – отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Какую провокацию Запад подготовил к чемпионату мира по футболу, который стартует 14 июня? По словам эксперта, ожидать событий, подобных 2008 и 2014 годам не стоит.

Тем не менее, полагает он, в арсенале у "доброжелателей" России есть ряд опций, которые можно использовать для общего нагнетения ситуации вокруг первенства.

"На мой взгляд, самые вероятные шаги – введение очередных санкций или локальное обострение в сопредельных с Россией странах, которые считаются геополитическими союзниками Москвы", - полагает эксперт.

Возможно, размышляет аналитик, что для этих целей выберут Армению, где совсем недавно сменилась власть. Не исключает Салин и очередного витка боевых действий в Донбассе.

Ситуация в регионе последнее время резко накалилась. Украинские войска попытались атаковать позиции отрядов самопровозглашенной Донецкой республики в районе города Горловка, расположенного недалеко от Донецка и в непосредственной близости к линии соприкосновения. Вскоре в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в украинской армии, который заявил, что ВСУ намерены занять господствующие над Горловкой высоты, создать стратегический плацдарм, а затем наступать на Дебальцево и Енакиево, затягивая петлю вокруг столицы ДНР.

По словам эксперта, хотя ситуация в регионе очень тяжелая, ожидать действительно масштабных боевых действий вряд ли стоит. "По моему мнению, Москва в целом контролирует ситуацию", – полагает Салин.

Еще один возможный вариант развития событий – раскручивание темы катастрофы малазийского Boeing 777, сбитого летом 2014 года в небе над Донбассом. На Западе с самого начала возложили ответственность за случившееся на Россию. Первое время тема катастрофы и "руки Москвы" раскручивалась в западных странах по максимуму, а потом постепенно исчезла из повестки мировых СМИ.

И вот как по заказу, на прошлой неделе сбитый Boeing вновь "всплывает" в информационном поле. 24 мая эксперты Совместной следственной группы, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что ракета, которой сбили лайнер, могла принадлежать привезенному из России зенитно-ракетному комплексу. С прямыми обвинениями в адрес Москвы выступили правительства Нидерландов и Австралии. Так, Амстердам призвал Москву "присоединиться к обсуждению, чтобы восстановить справедливость".

Президент России Владимир Путин назвал выводы экспертов не заслуживающими доверия. Глава государства отметил, что Москва даже не была участником следственной комиссии. Но кто же будет слушать Россию, когда стоит цель побольнее ударить ее в канун чемпионата?

"Вполне возможно, что карта сбитого "Боинга" начнет по полной разыгрываться как раз во время соревнований, чтобы в мировых информационных потоках негатив о России вытеснил позитивные сообщения о чемпионате мира. Это реально может нанести большой ущерб нашей стране", - резюмировал Салин.