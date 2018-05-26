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Спорт

Японцы подарили Алине Загитовой живого "Хатико"

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила необычный подарок от японцев. Фигуристке вручили щенка акита-ину. Собаки этой породы у многих ассоциируются с историей о верном псе Хатико.

После победы в Пхенчхане спортсменка рассказала, что хотела бы завести такую собаку. Об этом узнали в Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину и решили порадовать Алину. Щенка фигуристке вручил глава организации, японский политик Эндо Такаси. В церемонии принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

26 мая 2018, 16:43

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