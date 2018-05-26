Японцы подарили Алине Загитовой живого "Хатико"

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила необычный подарок от японцев. Фигуристке вручили щенка акита-ину. Собаки этой породы у многих ассоциируются с историей о верном псе Хатико.
После победы в Пхенчхане спортсменка рассказала, что хотела бы завести такую собаку. Об этом узнали в Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину и решили порадовать Алину. Щенка фигуристке вручил глава организации, японский политик Эндо Такаси. В церемонии принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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