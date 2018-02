15-летняя школьница принесла России первое золото Олимпиады

В произвольной программе 15-летняя Загитова набрала 156,65 балла, заняв первое место. После короткой программы юная россиянка также шла также первой, попутно установив мировой рекорд. Общий балл - 239,57.

Серебряную медаль завоевала Евгения Медведева -238,26 .За произвольную программу Женя получила столько же баллов, сколько и ее юная соперница. Третьей стала представительница Канады Кэтлин Осмонд – 231,02.Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла 8-е место, сумев отыграть 4 позиции после провала в короткой программе.

No stage is too big for 15 year old, Alina Zagitova of #OAR! Congratulations on #Gold in Ladies #FigureSkating!



