15-летняя школьница принесла России первое золото Олимпиады

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла соревнование одиночниц на Олимпиаде в Пхенчхане. Это первая золотая медаль России на Играх-2018.

В произвольной программе 15-летняя Загитова набрала 156,65 балла, заняв первое место. После короткой программы юная россиянка также шла также первой, попутно установив мировой рекорд. Общий балл - 239,57.

Серебряную медаль завоевала Евгения Медведева -238,26 .За произвольную программу Женя получила столько же баллов, сколько и ее юная соперница. Третьей стала представительница Канады Кэтлин Осмонд – 231,02.Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла 8-е место, сумев отыграть 4 позиции после провала в короткой программе.

Сотскова, комментируя свое не слишком удачное выступление, отметила, что на Олимпиаде она получила незабываемые эмоции. "Сегодня я смогла настроиться после неудачной короткой программы и откатать чисто. Мои родные были постоянно со мной на связи, со мной была моя команда. Сложно было на Олимпиаде, волнительно, но ради этого стоит жить", – цитирует россиянку "Р-Спорт".



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Отметим, что Загитова вошла в тройку самых юных фигуристок-одиночниц в истории, которым удавалось выигрывать золотые медали на Играх. Возраст нашей девушки на момент завоевания золота – 15 лет и 281 день. Это второй результат в истории, а рекорд по-прежнему принадлежит американке Таре Липински, победившей на Олимпийских играх в 1998 году, когда ей было 15 лет и 255 дней.

После наград Загитовой и Медведевой Россия поднялась с 21-го на 15-е место в медальном зачете Игр-2018. Теперь на счету наших спортсменов одно золото, пять серебряных медалей и восемь бронзовых.

