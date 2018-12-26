Жена жестко подставила Глушакова перед ФСБ

К делу известного футболиста подключились силовики. Дениса Глушакова проверят на взятки.

Стало известно, что представители жены спортсмена Дарьи Глушаковой написали заявление в Центральный аппарат ФСБ. Кроме того, они отдали силовикам компрометирующие футболиста аудиозаписи.

По данным Telegram-канала Mash, это записи признаний Дениса Глушакова о том, что он якобы давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали в отношении него уголовное дело. "В материалах у фээсбэшников есть и конкретные цифры, и данные решальщика – доверенного лица футболиста", – утверждает Mash. В ближайшее время этого человека вызовут на допрос.

Напомним, на днях были опубликованы аудиозаписи с угрозами полузащитника "Спартака" в адрес его супруги Дарьи. Футболист хочет забрать себе детей и обязать жену платить алименты. В выражениях при этом он не стесняется. А если женщина не согласится на эти условия, спортсмен обещает "дойти до самых верхов". Ранее Дарья Глушакова написала на мужа заявление в полицию. По ее словам, футболист грозился ее убить.

Как писали "Дни.ру", скандал вокруг футболиста разразился в начале осени. Жена застала его в сауне с незнакомкой и сняла их на видео. После обнародования пикантного ролика она намеревалась развестись с Денисом. Бракоразводный процесс продолжается.