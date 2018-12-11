Угрожающего убить жену Глушакова оправдали

Чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию об угрозах футболиста в адрес супруги Дарьи. Эксперт не исключает, что женщина могла сама спровоцировать игрока на подобное поведение.

Спортсмен отметил, что семья – интимная сфера жизни для каждого человека. Он допускает, что в истории с Денисом Глушаковым все не так, как освещается.

"Сейчас говорят, что Глушаков угрожал жене, а может, все наоборот. Отношусь к происходящему отрицательно и не хочу вмешиваться в семейные дела Дениса не только как футболиста, но и как человека. Что он, убил бывшую жену, что ли?" - цитирует Рейнгольда RT. По его словам, в деле с разводом футболиста с супругой "пока никто ничего не доказал".

Эксперт добавил, что не может сейчас осуждать спортсмена. Исходя из слов Рейнгольда, можно предположить, что на угрозы Дениса могла спровоцировать сама Дарья, и это может оправдывать в какой-то мере его поведение.

"Может, его жена сама такая стервоза, что на ней пробу ставить негде? Но и этого утверждать не могу", – добавил эксперт. При этом он считает, что болельщиков не волнует личная жизнь Глушакова: им интересны его спортивные результаты.

Как писали "Дни.ру", Дарья Глушакова написала на мужа заявление в полицию. По ее словам, футболист грозился ее убить. Женщина утверждает, что у нее есть и аудиозапись с угрозами супруга.

Напомним, скандал вокруг капитана футбольного клуба "Спартак" разразился в начале осени. Дарья Глушакова застала мужа в сауне с незнакомкой и сняла их на видео. После обнародования пикантного ролика она намеревалась развестись с Денисом. Бракоразводный процесс продолжается.