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Спорт

Медведева жестко высказалась о смене гражданства

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Евгения Медведева жестко отреагировала на предложение подписчиков сменить гражданство. Вдаваться в детали фигуристка не стала, ответив провокаторам грубостью.
прочитано 835 раз

Соцсети продолжают бурно обсуждать неудачное выступление Евгении Медведевой на чемпионате России по фигурному катанию. Большинство подписчиков спорсменки стараются поддержать ее после провала на ЧР. Однако критики никак не могут простить Жене ее переезд в Канаду.

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Обычно Евгения на выпады злопыхателей не реагирует. Однако в конце концов ее теперние лопнуло. В Instagram Медведевой ей предложили сменить гражданство – ради участия в международных соревнованиях, пишет РИА ФАН. 

звезды спорта. Каким-то образом реагировать на гневные выпады подписчиков Евгения Медведева не считает нужным. Однако, всему, как оказалось, есть предел. Автор подчеркнул, что страшного в этом ничего не видит, передает RT.

"А может быть, вам оставить при себе вообще мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу", – приводит ответ спортсменки Teleprogramma.pro.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева по итогам короткой программы на ЧР в Саранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла, напоминает Ura.ru. Фигуристка сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала. 

После произвольной программы Медведева заняла седьмую позицию и не попала в сборную страны. Три первых места на пьедестале почета заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова блестяще выступила в короткой программе, но сорвала произвольный прокат. В итоге она заняла пятое место – что не помешало ей войти в состав российской сборной. 
Автор: Андрей Евлампиев25 декабря 2018, 08:25
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