Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России

Божественная Медведева, которую россияне знали и любили, исчезла. Фигуристка стала совсем другой, утверждает заслуженный тренер Елена Чайковская.

Евгения Медведева, возможно, еще будет побеждать. Но сейчас фигуристка стала совсем другой, исчезла ее харизма.

"Где та божественная Медведева, которую мы так любили, и куда она исчезла? Появился совершенно другой вид спортсменки, которая пока еще не нашла себя в новой программе. Я вижу растерянность, технические неполадки. Возможно, это связано с возрастом, но ее харизма, удивительная легкость и, если хотите, манкость исчезли", – заявила заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская.

Тренер прокомментировала выступление серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске. По словам наставницы, она рассчитывает увидеть возрождение Медведевой. А сейчас спортсменка даже не попала на чемпионат Европы.

"Предполагалось, что Загитова с Медведевой – два лидера, которые обязательно едут на Европу, а третью будем отбирать. Но получилось не так, как нам бы хотелось", – цитирует Чайковскую "Российская газета".

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева по итогам короткой программы на ЧР в Саранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала.

После произвольной программы Медведева заняла седьмую позицию. Три первых места на пьедестале почета заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова блестяще выступила в короткой программе, но сорвала произвольный прокат. В итоге она заняла пятое место, что не помешало ей войти в состав российской сборной. Медведева в команду не попала.