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Спорт

Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России

Евгения Медведева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Божественная Медведева, которую россияне знали и любили, исчезла. Фигуристка стала совсем другой, утверждает заслуженный тренер Елена Чайковская.
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Евгения Медведева, возможно, еще будет побеждать. Но сейчас фигуристка стала совсем другой, исчезла ее харизма.

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"Где та божественная Медведева, которую мы так любили, и куда она исчезла? Появился совершенно другой вид спортсменки, которая пока еще не нашла себя в новой программе. Я вижу растерянность, технические неполадки. Возможно, это связано с возрастом, но ее харизма, удивительная легкость и, если хотите, манкость исчезли", – заявила заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская.

Тренер прокомментировала выступление серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске. По словам наставницы, она рассчитывает увидеть возрождение Медведевой. А сейчас спортсменка даже не попала на чемпионат Европы.

"Предполагалось, что Загитова с Медведевой – два лидера, которые обязательно едут на Европу, а третью будем отбирать. Но получилось не так, как нам бы хотелось", – цитирует Чайковскую "Российская газета".

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева по итогам короткой программы на ЧР в Саранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвала каскад тройной флип – тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала.

После произвольной программы Медведева заняла седьмую позицию. Три первых места на пьедестале почета заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова блестяще выступила в короткой программе, но сорвала произвольный прокат. В итоге она заняла пятое место, что не помешало ей войти в состав российской сборной. Медведева в команду не попала.

Автор: Андрей Евлампиев24 декабря 2018, 09:54
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Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

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