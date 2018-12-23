Россиян напугали странные точки на спине Евгении Медведевой

Точками оказались акупунктурные пластыри, применяемые в китайской медицине для снятия боли. Сама Медведева никак не прокомментировала этот факт.

Провалившаяся на чемпионате России фигуристка Евгения Медведева напугала своих поклонников множеством бежевых точек, которые они разглядели на ее спине.

Оказалось, что спортсменка использует акупунктурные пластыри для снятия боли. они также подходят для лечения различных хронических заболеваний, отмечает "Спорт-Экспресс". Зачастую такой метод используется в китайской медицине.



Сама Медведева отказалась как-либо прокомментировать эту информацию. После провала в Саранске фигуристка планирует вернутся в Канаду, где продолжит тренировки с Брайаном Орсером, который накануне признался, что не готов брать ответственность за спортивное будущее своей подопечной.

Напомним, что Медведева заняла лишь седьмое место, уступив не только своей главной конкурентке Алине Загитовой, но и молодым юниоркам, буквально оккупировавшим пьедестал. Таким образом, на чемпионат Европы Медведева в этот раз поехать не сможет.