Фигуристка Медведева заткнула за пояс Бузову

Агент молодой фигуристки рассказал, сколько зарабатывает спортсменка на рекламных постах в социальных сетях. По его словам, Евгения Медведева получает больше денег, чем известная певица Ольга Бузова.

Леван Матуа отметил, что на странице ведущей проекта "Дом-2" часто появляются рекламные посты из-за невысоких расценок. Что касается фигуристки, то она публикует информацию о товарах редко, но цены у нее гораздо выше. "Она все-таки мировая звезда", – настаивает агент. Перед тем как заключить договор с брендом, Матуа всегда внимательно изучает его репутацию и отношение к клиентам.

Агент также сообщил, что сам ведет страницу Евгении. Фигуристке часто пишут сообщения молодые женщины и мужчины. Например, недавно девушка из Аргентины посвятила Евгении Медведевой целый мультфильм. Незнакомые мужчины рассылают спортсменке свои снимки с предложением познакомиться. Матуа предупредил навязчивых поклонников, что фигуристка не смотрит фотографии, потому что у нее просто нет свободного времени.

"Когда взрослые парни присылают свои фотографии и контакты с желанием познакомиться и погулять, я, безусловно, оставляю это без ответа. Наверное, им будет обидно узнать, что их сообщения читает не Женя, а 32-летний бородатый грузин", – с иронией отметил агент.

Напомним, что фигуристка Евгения Медведева так и не смогла попасть в финал Гран-при, который прошел в Ванкувере с 6 по 9 декабря 2018 года. Золото завоевала японка Рика Кихира. Второе место заняла Алина Загитова, третье – Елизавета Туктамышева. Однако Евгения не расстраивается, ведь число ее поклонников растет с каждым днем, передает Teleprogrammа.pro.