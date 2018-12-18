Старый гей взорвался из-за вопросов о Медведевой

Канадский тренер российской фигуристки Брайан Орсер рассказал, когда стоит ждать прогресса от его воспитанницы. Он добавил, что от него хотят успехов, как по мановению волшебной палочки.

Орсер заявил, что Евгении Медведевой нужно полтора-два года, чтобы начать все с чистого листа. Тренера возмущает, что журналисты и представители спортивных федераций ждут от него слишком многого.

Наставник россиянки поделился историей из социальных сетей. "Мне пишут: "Не могу дождаться, когда она покажет результат! Ведь она тренируется под руководством Орсера уже целый месяц!". У меня на такое одна реакция: "Вы что, смеетесь?" – рассказал специалист Olympic Channel.

По словам Брайана Орсера, ему приходится буквально ломать сложившуюся технику фигуристов, а потом собирать ее заново "по кусочкам". "Они думают, что у меня есть волшебная палочка", – констатировал канадец.

Отметим, что 57-летний Брайан Орсер известен не только своими профессиональными успехами, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Евгения Медведева начала тренироваться под его руководством летом текущего года, оставив группу Этери Тутберидзе.

Пока дела спортсменки идут не очень успешно. Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 не смогла отобраться в финал Гран-при.

Как писали "Дни.ру", Медведева выступит на чемпионате России по фигурному катанию, который стартует в Саранске 19 декабря. Конкуренцию ей составит Алина Загитова. Заставит спортсменку понервничать и юниорка Александра Трусова, выполняющая четверные прыжки.