Старый гей взорвался из-за вопросов о Медведевой
Орсер заявил, что Евгении Медведевой нужно полтора-два года, чтобы начать все с чистого листа. Тренера возмущает, что журналисты и представители спортивных федераций ждут от него слишком многого.
Наставник россиянки поделился историей из социальных сетей. "Мне пишут: "Не могу дождаться, когда она покажет результат! Ведь она тренируется под руководством Орсера уже целый месяц!". У меня на такое одна реакция: "Вы что, смеетесь?" – рассказал специалист Olympic Channel.
По словам Брайана Орсера, ему приходится буквально ломать сложившуюся технику фигуристов, а потом собирать ее заново "по кусочкам". "Они думают, что у меня есть волшебная палочка", – констатировал канадец.
Отметим, что 57-летний Брайан Орсер известен не только своими профессиональными успехами, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Евгения Медведева начала тренироваться под его руководством летом текущего года, оставив группу Этери Тутберидзе.
Пока дела спортсменки идут не очень успешно. Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 не смогла отобраться в финал Гран-при.
Как писали "Дни.ру", Медведева выступит на чемпионате России по фигурному катанию, который стартует в Саранске 19 декабря. Конкуренцию ей составит Алина Загитова. Заставит спортсменку понервничать и юниорка Александра Трусова, выполняющая четверные прыжки.
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