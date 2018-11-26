Медведева оправдалась за позорное бегство после поражения во Франции

Евгения Медведева не выдержала "негатива и ненависти". Фигуристка нашла причину своего провала на этапе Гран-при во Франции. Спортсменка решила удалить свои аккаунты из соцсетей.

Слабость Медведевой не в теле, а в голове. К такому выводу пришла сама фигуристка после неудачного проката своих программ на этапе во Франции. Спортсменка призналась на пресс-конференции, что была чересчур уверенна в своем успехе – за что и поплатилась. Медведева откровенно заявила, что ее неудачи – следствие психологических проблем, с которыми пора разбираться.

"Я признаю свою слабость – она в голове.Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Такого количества негатива и ненависти я не ожидала. Поэтому я отреклась от соцсетей", – сказала Евгения. Она сожалеет о том, что не сможет теперь прочитать все слова поддержки от своих фанатов, но решения своего не изменит.

24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место. Напомним, Евгения ушла от своего тренера Этери Тутберидзе канадцу Брайану Орсеру. Она не смогла простить наставнику свой проигрыш на Олимпиаде – считая, что Тутберидзе слишком рано взяла в Корею Алину Загитову, которая могла бы еще побыть в составе юниоров.

После провала Медведевой во Франции заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила российские СМИ в том, что они устроили настоящую травлю фигуристки. "У меня волосы встают дыбом от того, что я читаю. Просто накинулись как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? Отчего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают. Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая", – приводят слова Тарасовой "Известия".

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в свою очередь, поддержал Евгению. Плющенко напомнил Медведедвой, что поклонники и друзья всегда ее поддержат, все понимают, что спортсмены – не роботы, они — люди. Евгений напомнил фигуристке, что она 20 раз подряд одерживала победы, и сейчас ничего страшного не произошло Финал Гран-при: ведь финал Гран-при, по словам Плющенко – это не чемпионат мира и не Олимпийские игры.

За слова поддержки, высказанные Медведевой, в адрес самого Плющенко посыпались гневные реплики болельщиков.