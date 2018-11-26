На Плющенко напали из-за слов о Гран-при

Срочно: Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи
Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Понедельник 26 ноября
Лента новостей
12:07
Есть погибшие: в жилом квартале Стамбула рухнул вертолет
11:41
Умер известный режиссер Бернардо Бертолуччи
11:36
Самым полезным зимним напитком признали какао
11:20
Газель с пассажирами попала в страшную аварию под Ставрополем
11:12
На улице в Петербурге нашли труп в медицинской перчатке
11:10
Жалкий Порошенко упал на колени перед Трампом
11:02
"Можно бояться?": россиян насмешила "полная готовность" украинской армии
10:56
В Москве обокрали участника шоу "Голос"
10:49
Как в Африке: России пообещали эпидемию ВИЧ
10:18
Атаковали снарядами: на Украине на российских дипломатов натравили бандитов
10:15
Раскрыта истинная причина конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон
10:00
Лера Кудрявцева сняла маленькую дочь в клипе
09:42
В Москве произошло ограбление на 14 миллионов
09:38
Под Иркутском опора ЛЭП убила работника железной дороги
09:34
Захарова врезала устроившему подлую провокацию Порошенко
09:25
Юная дочь Навки показала обручальное кольцо
09:17
Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
08:55
Жуткая авария на открытии этапа "Формулы-1" попала на видео
08:44
Беременная Пугачева получила неожиданный подарок
08:25
В Дагестане пытались убить известную певицу
08:10
Украина привела армию в полную боеготовность
07:56
В Москве умер знаменитый советский диктор
06:19
Порошенко вводит военное положение после вторжения в Россию
00:47
ФСБ задержала три украинских корабля в Черном море
19:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 ноября 2018 года
18:46
Плюнувшему в миллионы россиян цинику Малахову вынесли безжалостный приговор
18:09
Умер легендарный иллюзионист
17:27
Принц Гарри разлучился с беременной Меган Маркл из-за опасной болезни
16:57
Адвокат Цымбалюк-Романовской заявила об избиении Кравец
16:30
Продешевившая Аллегрова заявилась на престижную премию в заношенной одежде
15:57
3 миллиона на силикон: затравленная из-за внешности девушка полностью переделала себя
15:15
Украина срочно направила подкрепление для провокации у Крымского моста
14:32
Разъяренная Рудковская влезла в грязные разборки Плющенко
13:43
Опубликовано душераздирающее обращение рыдающего Осина к дочери
12:59
Смерть добила страдавшую от рака звезду "Дома-2"
12:20
"Я тебя предупреждала": Собчак отчитала оступившуюся Кержакову
11:37
Украина вторглась в Россию: флот идет к Крымскому мосту
11:06
Машков лишился самого главного из-за смерти Табакова
10:49
Дым видно за сотни метров: под Москвой загорелся рынок
10:18
"Беременна?" – Дайнеко вышла на сцену с выпирающим животом
10:06
Скончался известный режиссер
10:00
На Урале при взлете рухнул пассажирский самолет
18:12
Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от Вороненкова
17:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 ноября 2018 года
16:58
Пропал задор: травля подкосила Ефремова
16:36
Упустившая Шнурова Акиньшина показала счастливую жизнь с мужем
16:06
Обвиненная в измене звезда "Дома-2" оправдалась завистью
15:38
"Больно ходить": Бузова страдает после внезапной атаки
15:10
Фото голой Крачковской показали миллионам зрителей
14:30
Звезда сериала "Глухарь" обворовала съемочную группу
14:01
Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым
13:37
Шикарная жизнь самой красивой студентки России
13:09
Близкие потеряли умирающего Джигарханяна
12:44
Собчак сбежала из России после слухов о любовнике
12:17
Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш
12:03
В плаще на голое тело: беременная звезда "Папиных дочек" удивила фото
11:40
"Ужас какой": Меньшову распекли за наряд из клеенки
10:42
Беременную Меган Маркл выставили на мороз
10:11
Умер автор слов "Прощания Славянки"
10:01
Страшные тайны: синий Ельцин в трусах попал в милицию
22:00
Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
21:52
Оголившихся Лорак и Топурию распекли за чрезмерную сексуальность
21:43
В Великобритании избавляются от вещей принцессы Дианы
21:25
Из затопленной квартиры в Ижевске вытащили пенсионерку
21:17
Актер из "Игры престолов" рассказал об интиме со звездой "Дома-2"
21:09
У дома в Казани обрушилась крыша
21:03
С Виталины Цымбалюк-Романовской сняли обвинения
20:54
До звезды сериала "Мажор" домогаются подростки
20:49
Под Оренбургом после взрыва обрушился жилой дом
20:41
Поле поспешной женитьбы Шнуров затосковал по прошлому
20:39
Россиян кормили хлебом из будущего
20:32
В Тюмени пройдет выставка слепого фотографа
20:28
В Москве на допросе умер подозреваемый
20:25
Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
20:19
В центре Уфы ребенок провалился в канализацию
20:12
Пугачева вспомнила о небесных силах после громкого расставания
20:05
Михаил Боярский ударил по лицу известную актрису
20:04
Под Волгоградом пьяный селянин изрубил подруге голову топором
19:46
Пересильд устроила кастинг мальчиков для подросшей дочери
19:29
"Гадина": Топалов прилюдно отчитал беременную Тодоренко
19:28
В Удмуртии машина с тремя женщинами вылетела в кювет
19:19
В Татарстане трамвай сбил мужчину
19:14
На Урале студенты попали в смертельную аварию по дороге на похороны
19:07
В Омске рабочий разбился насмерть после падения с крана
19:03
В Нижнем Новгороде ребенка сбили рядом с пешеходным переходом
18:46
Откровенное видео из прошлого Веры Брежневой появилось в Сети
18:36
Человек погиб в пожаре под Ростовом
18:05
В Москве ограбили блогера-миллионера
17:58
Объявившаяся старушка-жена валяется в ногах у Гогена Солнцева
17:57
На северо-западе Москвы слышны взрывы
17:30
Поклонники ловят Жукова из "Руки вверх!" на вранье
17:26
У россиянки в Финляндии отобрали дочь
17:23
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
17:12
Путин покормил рыбок в Ялте (видео)
17:06
"Лисичка и енот": Муцениеце и Прилучный показали постельные забавы
16:53
Есть жертвы: студент устроил бойню в колледже
16:49
Найдено лекарство от старения
16:48
Смертельная опасность газировки раскрыта
16:47
Шашки: любимая игра египетских фараонов и русских классиков
16:45
В Москве пройдет вручение премии "Headliner года-2018"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Близкие потеряли умирающего Джигарханяна
Плюнувшему в миллионы россиян цинику Малахову вынесли безжалостный приговор
Пропал задор: травля подкосила Ефремова
Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым
Собчак сбежала из России после слухов о любовнике
Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от Вороненкова
Спорт

На Плющенко напали из-за слов о Гран-при

Евгений Плющенко. Фото: www.globallookpress.com
Волну критики в соцсетях вызвал пост Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию поддержал провалившуюся на французском этапе Евгению Медведеву и навлек на себя недовольство пользователей.
прочитано 350 раз

Евгений Плющенко попытался утешить российскую фигуристку после ее неудачного выступления на французском этапе Гран-при. По словам чемпиона, спортсмены не роботы и могут порой ошибаться.

ПО ТЕМЕ

Медведева оправдалась за позорное бегство после поражения во Франции

Плющенко устроил грязные разборки со старым соперником

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

По мнению Плющенко, ничего страшного в том, что Евгения Медведева не вышла в финал турнира, нет. Ведь Гран-при – это не чемпионат мира и не Олимпийские игры. А Евгения – не робкого десятка, и у нее все в будущем получится.

Однако пользователи, обиженные переездом Медведевой в Канаду, Плющенко на сей раз не поддержали: "Закон бумеранга срабатывает и это видно было вчера на выступлениях Медведевой. Если она такая талантливая, почему же не стала лучше кататься с таким крутым тренером? Скоро все наши российские фигуристки обойдут Медведеву", "Не надо было изменять тренеру, а теперь свалилась дальше некуда. Таких я называю предателями своей родины", – комментируют пост подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место. Напомним, Евгения ушла от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

 

Досталось и самому чемпиону. "Старикан Плющенко решил напомнить о себе", "Евгений, они как-нибудь уже без Вас там разберутся", "Ой, как хорошо, что хоть вам все понятно, хоть нам объяснили, великий специалист", – комментируют любители фигурного катания пост Плющенко.

Автор: Андрей Евлампиев26 ноября 2018, 11:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: синий Ельцин в трусах попал в милицию
Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Путин сурово пропесочил приунывших чиновников
Врушка Тимошенко взялась за старое

Шоу-бизнес

Корчевникова сняли под ручку с известной ведущей
"Горько!": народ поздравил Урганта и Светлакова
Савичева сделала заявление после расставания
Раскрыта истинная причина конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Проишествия

В Москве ограбили блогера-миллионера
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки

Lifestyle

Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева сняла маленькую дочь в клипе

Телеведущая показала, как нянчится с малышкой
Спорт

На Плющенко напали из-за слов о Гран-при

Пост чемпиона вызвал недовольство пользователей
Шоу-бизнес

Продешевившая Аллегрова заявилась на престижную премию в заношенной одежде

Певица не изменила себе
Спорт

Медведева оправдалась за позорное бегство после поражения во Франции

Фигуристка "отреклась" от соцсетей

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына

Фоторепортажи

Шикарная жизнь самой красивой студентки России
Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш
Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией
Престарелый отец предстал щеголем на чествовании Хворостовского

Спорт

Сексуальная чемпионка из России выставила напоказ свой ананас
Потерявшая надежду Туктамышева опустила руки перед важным событием
Cтарый гей рассказал о последнем шансе Медведевой
Оказались пострадавшими: неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Регионы

Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
Россияне поплатились за интим в метро
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru