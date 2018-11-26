На Плющенко напали из-за слов о Гран-при

Волну критики в соцсетях вызвал пост Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию поддержал провалившуюся на французском этапе Евгению Медведеву и навлек на себя недовольство пользователей.

Евгений Плющенко попытался утешить российскую фигуристку после ее неудачного выступления на французском этапе Гран-при. По словам чемпиона, спортсмены не роботы и могут порой ошибаться.

По мнению Плющенко, ничего страшного в том, что Евгения Медведева не вышла в финал турнира, нет. Ведь Гран-при – это не чемпионат мира и не Олимпийские игры. А Евгения – не робкого десятка, и у нее все в будущем получится.

Однако пользователи, обиженные переездом Медведевой в Канаду, Плющенко на сей раз не поддержали: "Закон бумеранга срабатывает и это видно было вчера на выступлениях Медведевой. Если она такая талантливая, почему же не стала лучше кататься с таким крутым тренером? Скоро все наши российские фигуристки обойдут Медведеву", "Не надо было изменять тренеру, а теперь свалилась дальше некуда. Таких я называю предателями своей родины", – комментируют пост подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла на французском этапе четвертое место. Напомним, Евгения ушла от своего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

Досталось и самому чемпиону. "Старикан Плющенко решил напомнить о себе", "Евгений, они как-нибудь уже без Вас там разберутся", "Ой, как хорошо, что хоть вам все понятно, хоть нам объяснили, великий специалист", – комментируют любители фигурного катания пост Плющенко.