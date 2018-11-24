Плющенко устроил грязные разборки со старым соперником

Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Путин вынес суровый приговор наглому Порошенко
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
партнеры
Суббота 24 ноября
Лента новостей
13:37
Шикарная жизнь самой красивой студентки России
12:44
Собчак сбежала из России после слухов о любовнике
12:17
Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш
12:03
В плаще на голое тело: беременная звезда "Папиных дочек" удивила фото
11:40
"Ужас какой": Меньшову распекли за наряд из клеенки
10:42
Беременную Меган Маркл выставили на мороз
10:11
Умер автор слов "Прощания Славянки"
22:00
Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
21:52
Оголившихся Лорак и Топурию распекли за чрезмерную сексуальность
21:43
В Великобритании избавляются от вещей принцессы Дианы
21:25
Из затопленной квартиры в Ижевске вытащили пенсионерку
21:17
Актер из "Игры престолов" рассказал об интиме со звездой "Дома-2"
21:09
У дома в Казани обрушилась крыша
21:03
С Виталины Цымбалюк-Романовской сняли обвинения
20:54
До звезды сериала "Мажор" домогаются подростки
20:49
Под Оренбургом после взрыва обрушился жилой дом
20:41
Поле поспешной женитьбы Шнуров затосковал по прошлому
20:39
Россиян кормили хлебом из будущего
20:32
В Тюмени пройдет выставка слепого фотографа
20:28
В Москве на допросе умер подозреваемый
20:25
Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
20:19
В центре Уфы ребенок провалился в канализацию
20:12
Пугачева вспомнила о небесных силах после громкого расставания
20:05
Михаил Боярский ударил по лицу известную актрису
20:04
Под Волгоградом пьяный селянин изрубил подруге голову топором
19:46
Пересильд устроила кастинг мальчиков для подросшей дочери
19:29
"Гадина": Топалов прилюдно отчитал беременную Тодоренко
19:28
В Удмуртии машина с тремя женщинами вылетела в кювет
19:19
В Татарстане трамвай сбил мужчину
19:14
На Урале студенты попали в смертельную аварию по дороге на похороны
19:07
В Омске рабочий разбился насмерть после падения с крана
19:03
В Нижнем Новгороде ребенка сбили рядом с пешеходным переходом
18:46
Откровенное видео из прошлого Веры Брежневой появилось в Сети
18:36
Человек погиб в пожаре под Ростовом
18:05
В Москве ограбили блогера-миллионера
17:58
Объявившаяся старушка-жена валяется в ногах у Гогена Солнцева
17:57
На северо-западе Москвы слышны взрывы
17:30
Поклонники ловят Жукова из "Руки вверх!" на вранье
17:26
У россиянки в Финляндии отобрали дочь
17:23
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
17:12
Путин покормил рыбок в Ялте (видео)
17:06
"Лисичка и енот": Муцениеце и Прилучный показали постельные забавы
16:53
Есть жертвы: студент устроил бойню в колледже
16:49
Найдено лекарство от старения
16:48
Смертельная опасность газировки раскрыта
16:47
Шашки: любимая игра египетских фараонов и русских классиков
16:45
В Москве пройдет вручение премии "Headliner года-2018"
16:39
Совет на выходные
16:25
Объявлена новая королева BaByliss
16:20
Приговоренная Цымбалюк-Романовская бросилась на диван к Малахову
15:55
Путин сурово пропесочил приунывших чиновников
15:39
Звезда сериала "Счастливы вместе" рассказала о страшном диагнозе
15:36
У россиян отнимут последние квартиры
15:16
Дата проведения большой пресс-конференции Путина названа официально
15:07
Составлен список запрещенных лекарств для водителей
15:06
Порошенко уличили в тайных контактах с Путиным
15:00
Врушка Тимошенко взялась за старое
14:59
ЖК Headliner получил гран-при Urban Awards
14:54
Звезда "Дома-2" потеряла ребенка после зверского истязания полицейскими
14:44
Посещаемая загадочным мужчиной Агузарова год не выходит из квартиры
14:43
Под Петербургом на обочине нашли мертвую полуголую блондинку
14:36
Дочь Трампа крупно опозорилась в аэропорту
14:28
"Росатом" полностью выполнил обязательства по гособоронзаказу-2018
14:21
"Она падала": Панин рассказал о состоянии дочери
14:02
Стало известно о "тайных" полетах Путина над Кремлем
14:00
Фитнес-тренер раскрыла секрет идеального пресса
13:55
"Меня разорвало на части": Варум разоткровенничалась после скандала
13:52
В Башкирии ребенка ударило током на линии электропередачи
13:44
Неучу Порошенко предложили купить азбуку
13:43
Жуткое детство и новый роман: откровенное интервью Риты Дакоты
13:41
Марина Александрова вынуждена оставить детей
13:38
Москвичей готовят к обжигающим морозам
13:21
"Деньги вперед": Штурм требует плату за пляски на костях Осина
12:48
Кейт Миддлтон отвесила смачную пощечину Елизавете II
12:33
Вонючие носки, шпагаты и мужики: кто стоит за паскудными провокациями Волочковой
12:32
Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией
12:27
"Зачем же так врать?": Лолите предъявили претензии
12:25
Русский ипотечный банк лишился лицензии
12:25
Захарова заподозрила Мэй в связях с Петровым и Бошировым
12:25
Самовлюбленная Успенская в погоне за идеалом лишилась шеи
12:01
Порошенко поймали на грязных сексуальных играх
11:50
Соловьев сцепился с Невзоровым из-за лощеного Дудя
11:47
Фотограф-убийца трясет деньги с родителей задушенной жены
11:44
Актриса Яна Поплавская борется с болезнью
11:27
Почти 300 россиян несколько дней удерживают в Китае
11:08
Объявившая о свадьбе Буланова: Я себя хоронить не собираюсь
11:03
Путина умоляют возглавить Украину
10:39
"Не позорь меня!": беременная Тодоренко в ужасе от слов Топалова
10:21
Кадырова покормили с ножа (видео)
09:59
Раковые клетки предложили убивать "наногранатами"
09:57
Известного российского музыканта отправили в СИЗО после выступления
09:50
Стало известно об уходе Юлии Савичевой
09:18
Провокатора Малахова гонят с работы после зверского избиения
09:17
Главные события Москвы
09:16
Юная любовница избавилась от ребенка певца Гуфа
09:05
Очарованный Саркози признался в чувствах к Путину
08:53
"Сменила парик": Пугачева вышла в свет после болезни
08:28
Лондон показал новое видео с "отравителями" Скрипалей
22:00
Почему Трамп оправдал кровавое убийство
21:47
Мать звезды "Дома-2" прилюдно поссорилась с мужем из-за измен
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
С Виталины Цымбалюк-Романовской сняли обвинения
"Он очень плох": состояние Джигарханяна резко ухудшилось
Приговоренная Цымбалюк-Романовская бросилась на диван к Малахову
Теща Марьянова плюнула в глаза бессовестному Малахову
Одинокая и красивая: овдовевшая Поргина отдыхает с арабами на курорте
Спорт

Плющенко устроил грязные разборки со старым соперником

Евгений Плющенко. Фото: www.globallookpress.com
За продолжением, по всей видимости, тянущегося уже годы конфликта между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным следят пользователи Сети. Фигуристы не смогли поделить спортивную арену.

Продолжение: "Ужас какой": Меньшову распекли за наряд из клеенки
прочитано 2756 раз

Противостояние Евгения Плющенко и Алексея Ягудина тянется еще с тех пор, когда оба претендовали на олимпийское золото. Оба фигуриста уже не ездят на Игры, решив дать дорогу молодым, однако какие-то противоречия между ними, по всей видимости, остались.

ПО ТЕМЕ

Фигуристу Ягудину запретили ходить из-за страшной болезни

Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

По крайней мере именно к таким выводам пришли пользователи Сети, когда наткнулись на возмущенный пост Евгения Плющенко в Instagram по поводу выступления его коллеги на катке, который арендует его Академия фигурного катания. Фигурист заметил, что его соперник явился на "чужую территорию" без приглашения.

Такая постановка вопроса сильно удивила Алексея Ягудина. "Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в социальных сетях, что я выступал в "его Академии" без приглашения. Разве этот  каток ему  принадлежит? Женина  организация  только арендует его в определенное время", – цитирует StarHit спортсмена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ого,какие новости с утреца!Какая популярность у нашей академии всего за полтора года) У нас вчера появился новый ангел в @angelsofplushenko - Алексей Ягудин)! #ничестинидостоинствапоотношениюксебе #этоженадотаклюбитьденьги #беспринципныймальчуган #незванныйгость #навашкорпоративнедорого #ктознаеттотпоймет

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

"Я всегда рад  работать, когда меня приглашают приятные мне люди, мне не важно чей лед, когда я на нем катаюсь – он только мой", – добавил фигурист. Напоследок он обратился напрямую к Плющенко. "А  Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения и ему это известно", – заключил Ягудин.

Отметим, ранее Евгений Плющенко написал в комментариях под постом о выступлении коллеги о том, что у того нет "ни чести, ни достоинства", раз он заявился на лед без приглашения. Конфликт вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие считают, что вся проблема кроется в недопонимании, и надеются, что фигуристам все же удастся найти общий язык. Кто-то и вовсе считает, что сообщение, с которого начался скандал, оставил не сам спортсмен, а его жена Яна Рудковская.

Автор: Геннадий Куприянов24 ноября 2018, 11:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Друга Плющенко и Ягудина зверски убили средь бела дня

567

комментарии

Политика

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Путин сурово пропесочил приунывших чиновников
Врушка Тимошенко взялась за старое
Захарова заподозрила Мэй в связях с Петровым и Бошировым

Шоу-бизнес

Оголившихся Лорак и Топурию распекли за чрезмерную сексуальность
В Великобритании избавляются от вещей принцессы Дианы
Актер из "Игры престолов" рассказал об интиме со звездой "Дома-2"
С Виталины Цымбалюк-Романовской сняли обвинения

Проишествия

В Москве ограбили блогера-миллионера
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки

Lifestyle

Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Шоу-бизнес

Беременную Меган Маркл выставили на мороз

Вслед за супругой дворец может покинуть принц Гарри
Шоу-бизнес

Провокатора Малахова гонят с работы после зверского избиения

Депутаты предлагают запретить подобные шоу
Шоу-бизнес

Оголившихся Лорак и Топурию распекли за чрезмерную сексуальность

Артисток многое объединяет
Шоу-бизнес

"Гадина": Топалов прилюдно отчитал беременную Тодоренко

Певец рассказал о жизни с телеведущей

Гороскоп

Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына
Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября

Фоторепортажи

Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией
Престарелый отец предстал щеголем на чествовании Хворостовского
Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере

Спорт

Сексуальная чемпионка из России выставила напоказ свой ананас
Потерявшая надежду Туктамышева опустила руки перед важным событием
Cтарый гей рассказал о последнем шансе Медведевой
Оказались пострадавшими: неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Регионы

Просевший Крымский мост взбудоражил россиян
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
Россияне поплатились за интим в метро
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru