Плющенко устроил грязные разборки со старым соперником

За продолжением, по всей видимости, тянущегося уже годы конфликта между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным следят пользователи Сети. Фигуристы не смогли поделить спортивную арену.

Противостояние Евгения Плющенко и Алексея Ягудина тянется еще с тех пор, когда оба претендовали на олимпийское золото. Оба фигуриста уже не ездят на Игры, решив дать дорогу молодым, однако какие-то противоречия между ними, по всей видимости, остались.

По крайней мере именно к таким выводам пришли пользователи Сети, когда наткнулись на возмущенный пост Евгения Плющенко в Instagram по поводу выступления его коллеги на катке, который арендует его Академия фигурного катания. Фигурист заметил, что его соперник явился на "чужую территорию" без приглашения.

Такая постановка вопроса сильно удивила Алексея Ягудина. "Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в социальных сетях, что я выступал в "его Академии" без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время", – цитирует StarHit спортсмена.

"Я всегда рад работать, когда меня приглашают приятные мне люди, мне не важно чей лед, когда я на нем катаюсь – он только мой", – добавил фигурист. Напоследок он обратился напрямую к Плющенко. "А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения и ему это известно", – заключил Ягудин.

Отметим, ранее Евгений Плющенко написал в комментариях под постом о выступлении коллеги о том, что у того нет "ни чести, ни достоинства", раз он заявился на лед без приглашения. Конфликт вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие считают, что вся проблема кроется в недопонимании, и надеются, что фигуристам все же удастся найти общий язык. Кто-то и вовсе считает, что сообщение, с которого начался скандал, оставил не сам спортсмен, а его жена Яна Рудковская.