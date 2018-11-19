Бутырская высказалась о лишних килограммах Загитовой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская рассказала о проблемах, с которыми пришлось столкнуться взрослеющим фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

Спортсменки должны контролировать свой режим и внимательно следить за весом. По мнению Бутырской, если они наберут лишние килограммы, то не смогут исполнять элементы. "Когда девушки исполняют сложные элементы с лишними килограммами, ни к чему хорошему это не приводит, поскольку спортсмен учится выполнять прыжки в определенном весе. Следовательно, лишние килограммы будут препятствовать легкости, а элементы не будут выполняться. Если девочки все будут контролировать, следить за режимом, то все это они с успехом преодолеют", – сказала она.

Мария сообщила, что попала в сборную в позднем возрасте, потому ей удалось избежать этих проблем. "Я в их возрасте не так хорошо каталась. Для меня этот период взросления незаметно прошел. Я попала в сборную в более позднем возрасте", – цитирует ее издание RT.

Бутырская отметила, что после переезда в Канаду Евгения Медведева набрала лишний вес. Это было заметно сразу после ее первого выхода на лед. Однако девушка очень быстро привела себя в форму для выступления на втором этапе Гран-при в Канаде в конце ноября этого года.

После участия в соревнованиях Rostelecom Cup в России Алина Загитова призналась, что теперь она носит на ногах специальные фиксирующие ленты, потому что испытывает боль в суставах из-за роста. Бутырская утверждает, что в этом нет ничего опасного для здоровья и спортивной карьеры молодой фигуристки.

Она также отметила, что ей интересно наблюдать за борьбой между такими сильными спортсменками, как Загитова и Медведева. Алина продолжает серьезно работать и показывает отличный результат после золота на Олимпийских играх в Пхенчхане, хотя большинство молодых чемпионов предпочитают после громкой победы уйти в тень.

Что касается Евгении, то она, наоборот, пока не получила первое место, но нацелена на победу. "Нас ждет серьезная борьба в ближайшие годы, вплоть до Олимпийских игр. Но это здорово и отличный пример для молодежи", – рассказала Мария Бутырская в интервью телеканалу "360".