Загитова сбежала от Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу на этапе Гран-При "Кубок Ростелекома" в Москве. Однако ни этой победы, ни триумфа на Олимпиаде могло и не случиться, если бы тренер девушки Этери Тутберидзе не проявила должную настойчивость.



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