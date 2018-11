Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой

После триумфа в 2015 году, когда Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы, о ней долго не было слышно. Теперь, в связи с победой на этапе Гран-при в Канаде, спортсменка буквально "воскресла".

Несмотря на то что она обошла Медведеву, завоевавшую на соревнованиях в Канаде второе место, Плющенко относится к триумфу Елизаветы скептически. Он считает, что, если Загитова или Медведева откатают чисто свои программы, Туктамышева их не обыграет.

"Лиза может обойти Женю или Алину по технике, но по второй оценке – нет. Речь главным образом о скольжении и презентации", – цитирует фигуриста РИА Новости.

Плющенко напомнил, что главный козырь Туктамышевой – исполнение тройного акселя. За счет этого элемента она может обойти конкуренток по технике. "Но для второй оценки ей нужны связки, переходы, больше артистичности", – пояснил Евгений. По его мнению, Елизавете стоит поработать над скольжением – оно должно быть мягче.

Как писали "Дни.ру", фигуристка сравнила Медведеву и Загитову с дерущимися кошками. Она опубликовала в Twitter пост, который сопровождает анимация с котами, дерущимися за кусок мяса. По словам Туктамышевой, она будет третьим котом, который расположился посередине и ест кусок за куском, пользуясь ситуацией.

Let the world watch battle between Medvedeva and Zagitova. Me? I'll be that middle cat enjoying every second pic.twitter.com/RG6KrSk5kv