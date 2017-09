Русская теннисистка вернула Шарапову с небес на землю

Шарапова проиграла Севастовойв трех партиях со счетом 7:5, 4:6, 2:6. В общей сложности, на корте спортсменки провели два часа и 16 минут. В следующем круге Севастова сыграет за выход в полуфинал турнира с американкой Слоан Стивенс, обыгравшей в четвертом круге немку Юлию Гергес со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Отметим, что на корт Шарапова вышла весьма уверенная в себе, ведь ранее на пути к четвертьфиналу US она с блеском обыграла американку Софью Кенин, а также вторую ракетку мира румынку Симону Халеп. Тогда российская теннисистка заявила, что длительный перерыв из-за дисквалификации ей явно пошел на пользу.

Однако все оказалось не так безоблачно, и игра с Севастовой вернула Шарапову с небес на землю. Объясняя свой проигрыш, россиянка подчеркнула, что сама позволила сделать этот матч изматывающим.

"Не думаю, что я играла достаточно агрессивно и входила в корт так же часто, как в первом сете, особенно в его начале. Анастасия провела немало матчей. Она действует разнообразно и вынуждает тебя выполнять много ударов. Ей нравится играть с уверенностью в собственных силах. Я же сама предоставляла ей слишком много времени, чтобы диктовать условия на корте и доставать мячи после моих ударов", – цитирует Шарапову пресс-служба турнира.

