Шубская и Овечкин в трауре из-за смерти Глаголевой

Дочь и зять подтвердили кончину актрисы. И просят оградить их от назойливого внимания прессы.

Семья хоккеиста Александра Овечкина – зятя Веры Глаголевой – подтвердила, что актриса скончалась сегодня в США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родные Глаголевой просят не тревожить их и дать время, чтобы прийти в себя. Дочь актрисы Анастасия Шубская выступила с обращением: "Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере". В своем Instagram она написала: "Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом, и мы чувствуем это".

Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это...#навсегда Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 16 2017 в 6:25 PDT

Актриса скончалась сегодня, 16 августа, в одной из клиник США. Предварительной причиной ее смерти называют онкологию в тяжелой стадии. После того как несколько месяцев назад самочувствие Глаголевой ухудшилось, ей пришлось провести сутки в реанимации. Потом врачи отпустили ее домой. Журналисты же узнали, что актрисе регулярно переливали кровь. Некоторое время Вера оставалась под наблюдением специалистов, а потом уехала на лечение за рубеж.

Вера Глаголева сыграла в пяти десятках фильмов. Выступала как режиссер, сценарист и продюсер. Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка, 12", "Сошедшие с небес", "Одна война". Последний фильм под названием "Две женщины" вышел в 2014-м.

