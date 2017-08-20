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Колдун: Над Роналду нависло проклятие из-за игры с Россией

Криштиану Роналду. Фото: GLOBAL LOOK press/Mike Kireev
Португальский колдун по имени Фафе уверен, что над нападающим мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду висит проклятие. Он даже предложил спортсмену свою помощь в том, чтобы избавиться от этого темного наваждения, причем бесплатно.
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Любители спорта могли заметить, что в последнее время одного из лучших футболистов на планете – Криштиану Роналду – преследуют неудачи самого разного характера. Так, например, в Испании в отношении спортсмена было возбуждено дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму в 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

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Кроме того, Роналду получил дисквалификацию на пять следующих матчей за то, что в порыве гнева толкнул судью во время игры "Реала" с "Барселоной" на Суперкубке Испании. У каждой проблемы по отдельности еще можно найти логичную причину, однако в том, что все они стали давить на футболиста практически одновременно, многие видят мистическую подоплеку.

Согласен с такой оценкой и португальский колдун Фафе. Он уверен, что над спортсменом нависло проклятие из-за того, что тот в сентябре 2005 года вышел на поле в матче отборочного турнира чемпионата мира 2006 года с командой России, а не отправился на похороны близкого ему человека.

"Роналду пропустил похороны своего отца, чтобы сыграть в тот же вечер, и это высвободило много отрицательной энергии. Он не попрощался с отцом, когда тот был жив, и долго не разговаривал с ним", – цитирует "Р-Спорт" колдуна. С тех пор проклятие висело на спортсмене, уверен Фафе, ослабляя его духовно и психологически.

Однако выход даже из такой страшной ситуации есть, успокоил португальский колдун. "Если бы у него или его семьи был сильный колдун, чтобы "вылечить" его, все было бы хорошо. Если колдуна не будет, то ничего не изменится", – рассказал он. Фафе также предложил спортсмену свою помощь. При этом он подчеркнул, что для Роналду, как для лучшего игрока в футбол в мире, сделает это бесплатно.

Автор: Геннадий Куприянов20 августа 2017, 16:04
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