Хамоватый Роналду устроил истерику в Барселоне

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду развязал конфликт с арбитром во время матча с "Барселоной" за Суперкубок Испании. В результате спора судья решил удалить португальца с поля стадиона "Камп Ноу".

Первую желтую карточку Криштиану Роналду заработал на 80-й минуте матча после того, как он отпраздновал свой гол в ворота каталонцев. Футболист снял футболку и продемонстрировал фанатам свой торс, за что получил предупреждение от судьи, передает "Р-Спорт".

Тем не менее, уже через две минуты арбитр показал Криштиану Роналду красную карточку. После столкновения с защитником "Барселоны" Самуэлем Юмтити форвард мадридского "Реала" упал в штрафной площади. Судья счел действия португальца симуляцией и решил наказать его.

Отметим, что португалец очень экспрессивно отреагировал на красную карточку. Свое несогласие с решением судьи он выразил, толкнув его в спину. Отметим, что арбитр зафиксировал агрессивное поведение спортсмена в протоколе матча, и теперь Роналду может грозить еще более строгое наказание, чем однократное удаление с поля.

Согласно регламенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), за подобные действия в отношении арбитра игрок может быть дисквалифицирован на срок от четырех до 12 матчей. При этом если организация примет решение отстранить Роналду более, чем от четырех соревнований, то оно будет распространяться не только на матчи Суперкубка Испании, но и на все мероприятия, проводимые RFEF.

Напомним, что в этом матче мадридский "Реал" одержал победу над "Барселоной" со счетом 3:1. Напомним, первый тайм противостояния завершился ничьей. Во втором тайме счет открыл игрок "Барселоны" Жерар Пике, направив мяч в собственные ворота. Отметим, что ответный матч пройдет 16 августа 2017 года, но на этот раз мадридский "Реал" выступит без Криштиану Роналду.